Choque de trenes en España: el Gobierno habilitó una línea de asistencia por posibles pasajeros argentinos

Equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente. Imagen: Carlos Rosillo

Un tren AVE de Renfe embistió a un convoy de Iryo que permanecía detenido en las vías

La colisión se produjo a las 8:54 hora local de este miércoles entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba inmovilizado sobre las vías y dejó al menos 65 muertos. Los dos trenes transportaban en conjunto a 544 pasajeros, incluido un bebé: 397 viajaban en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo.

Según las primeras investigaciones difundidas por fuentes del gobierno español, un fallo en el sistema de seguridad obligó a detenerse a varios trenes en la zona. Cuando se dio la orden de reanudar la marcha, el convoy de Iryo no logró ponerse en movimiento y quedó detenido. Un operario del centro de control de Atocha habría autorizado por error al tren de Renfe a continuar pese a que el semáforo estaba en rojo y la vía se encontraba obstruida, lo que provocó el impacto trasero contra el Iryo.

La violencia de la colisión hizo que al menos tres vagones descarrilaran y dos de ellos cayeran por un terraplén adyacente a la vía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que 24 de los fallecidos viajaban en el AVE y otros 6 en el Iryo. “Lamentablemente, esperamos más fallecidos”, advirtió el mandatario regional, quien cifró en más de 80 los heridos: 30 leves, 50 en estado moderado y algunos en condición grave.