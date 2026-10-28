Choque de trenes en España: el Gobierno habilitó una línea de asistencia por posibles pasajeros argentinos
Cancillería expresó su pésame por el trágico choque de trenes y activó un protocolo de emergencia para asistir a posibles compatriotas afectados.
El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, expresó su "profundo pesar" por el trágico siniestro ferroviario ocurrido en España y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.
El texto oficial precisó que tanto la Embajada Argentina en España como el Consulado General en Madrid se encuentran en alerta para determinar si hay ciudadanos argentinos entre los afectados por el siniestro.
“La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, señala el comunicado en el que el gobierno nacional informó que se habilitó el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid: +34 609 240 408.
Asimismo, las autoridades nacionales confirmaron que la diplomacia argentina trabaja de manera coordinada desde Madrid para verificar si había pasajeros argentinos en los vagones siniestrados.
Hasta el momento, las sedes consulares se mantienen en comunicación permanente con las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia desplegados en la zona del siniestro.
Un tren AVE de Renfe embistió a un convoy de Iryo que permanecía detenido en las vías
La colisión se produjo a las 8:54 hora local de este miércoles entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba inmovilizado sobre las vías y dejó al menos 65 muertos. Los dos trenes transportaban en conjunto a 544 pasajeros, incluido un bebé: 397 viajaban en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo.
Según las primeras investigaciones difundidas por fuentes del gobierno español, un fallo en el sistema de seguridad obligó a detenerse a varios trenes en la zona. Cuando se dio la orden de reanudar la marcha, el convoy de Iryo no logró ponerse en movimiento y quedó detenido. Un operario del centro de control de Atocha habría autorizado por error al tren de Renfe a continuar pese a que el semáforo estaba en rojo y la vía se encontraba obstruida, lo que provocó el impacto trasero contra el Iryo.
La violencia de la colisión hizo que al menos tres vagones descarrilaran y dos de ellos cayeran por un terraplén adyacente a la vía. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que 24 de los fallecidos viajaban en el AVE y otros 6 en el Iryo. “Lamentablemente, esperamos más fallecidos”, advirtió el mandatario regional, quien cifró en más de 80 los heridos: 30 leves, 50 en estado moderado y algunos en condición grave.
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