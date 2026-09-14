Malvinas: en medio de la tensión, el Reino Unido renovará su flota de aviones de guerra en las islas
Londres confirmó que enviará nuevos aviones cazas Typhoon Tranche a las Islas Malvinas para renovar la flota ya presente en el archipiélago del Atlántico Sur.
En plena escalada de la tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires en la larga disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios maritimos cicundantes, el gobierno del Reino Unido confirmó el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago por aeronaves Tranche 2 en la rotación prevista para fines de noviembre de 2027.
El anuncio se conoció en medio de una escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, luego de que el presidente Javier Milei, en un intento por cambiar el eje del debate público centrado en su fallido plan económico y las gravosas consecuencias sociales del feroz ajuste que aplica, dispusiera sanciones a petroleras que operan en Malvinas y anunciara la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, medidas que cobraron impulso tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de que Washington revise su histórico respaldo al control británico del archipiélago.
El dato salió a la luz a través de UK Defence Journal, publicación especializada en temas de defensa del Reino Unido, que reveló el contenido de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard.
La exposición fue respuesta a una pregunta del diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien había querido saber qué medidas estaba tomando el gobierno británico para sustituir a los cuatro Typhoon Tranche 1 del escuadrón 1435 Flight de la Fuerza Aérea Real (RAF), desplegado en las islas, una vez que esas aeronaves sean retiradas de servicio en 2027.
En su contestación, Pollard precisó que "los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027".
Según explicó el funcionario, una vez que los Tranche 1 regresen al Reino Unido, serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar y pasarán al proceso de desguace. Además, remarcó que los F-35 Lightning británicos siguen disponibles para operaciones a nivel global, en función de las prioridades que fije el Ministerio de Defensa.
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