Malvinas: en medio de la tensión, el Reino Unido renovará su flota de aviones de guerra en las islas

El anuncio se conoció en medio de una escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, luego de que el presidente Javier Milei, en un intento por cambiar el eje del debate público centrado en su fallido plan económico y las gravosas consecuencias sociales del feroz ajuste que aplica, dispusiera sanciones a petroleras que operan en Malvinas y anunciara la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, medidas que cobraron impulso tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de que Washington revise su histórico respaldo al control británico del archipiélago.