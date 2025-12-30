Donald Trump anunció un ataque terrestre a Venezuela

En tanto, analistas internacionales sugieren que el ataque podría coincidir con una fuerte explosión registrada el 24 de diciembre en una zona industrial de San Francisco, estado Zulia. Aunque la empresa afectada calificó el hecho como un "accidente industrial" sin víctimas, la coincidencia temporal con el anuncio de Trump generó múltiples especulaciones sobre la verdadera naturaleza del siniestro.

ataque lancha eeuu

Este episodio ocurre meses después de que Trump autorizara a la CIA a planificar "operaciones encubiertas" dentro de Venezuela para intensificar la presión sobre el Palacio de Miraflores. Desde septiembre, el despliegue militar en el Caribe ya suma 29 ataques contra embarcaciones, con un saldo de 105 personas asesinadas, en lo que Washington define como una guerra frontal contra el narcoterrorismo.

En un acto televisado este domingo, Maduro evitó referirse directamente a la supuesta incursión, aunque destacó que su país lleva "27 semanas siendo amenazados por Goliat". Frente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario venezolano insistió en la "lealtad suprema" de sus tropas y aseguró que el país está "más preparado que nunca" para defender su soberanía.