Donald Trump anunció un ataque terrestre a Venezuela
Ante la impasividad de la comunidad internacional, el presidente Donald Trump redobla la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y avanza con su ofensiva militar luego de las más de 100 ejecuciones extrajudiciales que ordenó en el Mar Caribe y el Pacífico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que fuerzas de su país atacaron una "gran instalación" en Venezuela como parte de la ofensiva contra el supuesto Cartel de los Soles. La declaración, realizada originalmente en una entrevista radial con la emisora WABC y ampliada en una rueda de prensa, representa la primera admisión pública de un ataque terrestre directo en territorio venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, el mandatario estadounidense describió la operación como un golpe estratégico contra una "gran planta" que servía de base para el supuesto embarque de estupefacientes hacia el Caribe. "Hace dos noches la desmantelamos", sostuvo Trump, situando la incursión en la víspera de Navidad y vinculándola con el seguimiento de embarcaciones sospechosas que su administración viene atacando. El gobierno de los Estados Unidos ya perpetró más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes.
"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", precisó el líder republicano para dar cuenta del alcance del ataque. "Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación", agregó.
A pesar de la gravedad de la afirmación, tanto la Casa Blanca como la CIA se negaron a brindar detalles técnicos o la ubicación exacta del objetivo. Sin embargo, funcionarios del gobierno estadounidense confirmaron bajo reserva que el presidente se refería específicamente a infraestructura de narcotráfico ubicada dentro de los límites fronterizos de Venezuela.
Por su parte, el gobierno de Maduro optó por el silencio oficial respecto a las declaraciones de su par estadounidense. Hasta el momento, ninguna autoridad de la cúpula chavista, incluyendo a Diosdado Cabello, reconoció la existencia de una acción militar extranjera en suelo venezolano.
En tanto, analistas internacionales sugieren que el ataque podría coincidir con una fuerte explosión registrada el 24 de diciembre en una zona industrial de San Francisco, estado Zulia. Aunque la empresa afectada calificó el hecho como un "accidente industrial" sin víctimas, la coincidencia temporal con el anuncio de Trump generó múltiples especulaciones sobre la verdadera naturaleza del siniestro.
Este episodio ocurre meses después de que Trump autorizara a la CIA a planificar "operaciones encubiertas" dentro de Venezuela para intensificar la presión sobre el Palacio de Miraflores. Desde septiembre, el despliegue militar en el Caribe ya suma 29 ataques contra embarcaciones, con un saldo de 105 personas asesinadas, en lo que Washington define como una guerra frontal contra el narcoterrorismo.
En un acto televisado este domingo, Maduro evitó referirse directamente a la supuesta incursión, aunque destacó que su país lleva "27 semanas siendo amenazados por Goliat". Frente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario venezolano insistió en la "lealtad suprema" de sus tropas y aseguró que el país está "más preparado que nunca" para defender su soberanía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario