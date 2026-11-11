Tragedia en Perú: murió un obrero tras el colapso de un arco de bienvenida para el papa León XIV
En la previa a la llegada del santo padre a Perú, Chiclayo fue testigo de una verdadera tragedia: un trabajador murió al caer desde gran altura.
Un trágico accidente conmocionó a la región de Lambayeque durante los preparativos para la llegada del papa León XIV. Un trabajador falleció al caer desde gran altura tras el colapso de una estructura monumental que se erigía en Chiclayo como arco de bienvenida para el pontífice.
Detalles del colapso y falta de medidas de seguridad
De acuerdo con el reporte de la cadena RPP Noticias, el hecho ocurrió mientras se ejecutaban las tareas finales en la estructura de gran tamaño. Según manifestaron testigos en la zona, la obra llevaba cerca de dos semanas en desarrollo para recibir a la comitiva papal; sin embargo, cedió imprevistamente, provocando la caída del trabajador.
Vecinos y testigos del accidente señalaron que el obrero no contaba con los implementos ni arneses de seguridad requeridos para realizar trabajos en altura. Al colapsar el soporte del arco, el trabajador se precipitó hacia la cinta asfáltica, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto.
Investigación e impacto en los preparativos
Tras el desmoronamiento de la estructura, efectivos de la Policía Nacional y personal de auxilio acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar los peritajes correspondientes. Las autoridades locales evalúan las responsabilidades de la empresa o entidad a cargo del montaje por el presunto incumplimiento de los protocolos de seguridad laboral.
El fatídico episodio empaña las actividades previas en el norte del país en el marco de la gira apostólica de León XIV por Perú.
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