El papa León XIV recibió un emotivo mensaje de despedida desde la torre de control: "Nos tocó el corazón"

Para finalizar, los trabajadores del aeropuerto le aseguraron al líder de la Iglesia Católica que la Nación entera agradecía profundamente cada una de sus enseñanzas. "Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra patria. Hasta siempre, Santo Padre", concluyó el histórico saludo.