El papa León XIV recibió un emotivo mensaje de despedida desde la torre de control: "Nos tocó el corazón"
Antes del despegue, los controladores aéreos de Ezeiza le dedicaron unas sentidas palabras al papa León XIV. Conocé el emotivo mensaje que conmovió a todos.
La histórica visita del papa León XIV a la República Argentina culminó con un momento sumamente conmovedor. Antes de que el avión presidencial despegara desde el Aeropuerto de Ezeiza con destino a Perú, la torre de control sorprendió a la tripulación con un sentido mensaje de despedida para el Pontífice.
Las palabras de la torre de control para el papa León XIV
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Mientras la aeronave de Aerolíneas Argentinas aguardaba en la pista para iniciar su vuelo, los controladores aéreos se comunicaron directamente con la cabina. "Ustedes que tienen el honor de trasladar a su Santidad, permítanos transmitirle un mensaje", comenzó expresando la operadora desde la torre de control en el aeropuerto de Ezeiza.
"Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina. Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza", continuó el emotivo comunicado radial que fue transmitido en vivo por la televisión nacional.
Para finalizar, los trabajadores del aeropuerto le aseguraron al líder de la Iglesia Católica que la Nación entera agradecía profundamente cada una de sus enseñanzas. "Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra patria. Hasta siempre, Santo Padre", concluyó el histórico saludo.
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