El mensaje final del papa León XIV antes de salir de Argentina: "Gracias por recibirme con tanto cariño"
El sumo pontífice compartió un mensaje en sus redes sociales antes de salir de Argentina en el avión directo a Lima, Perú. El papa agradeció al país por todo su cariño.
Tras la culminación de su histórica visita apostólica de cuatro días en la República Argentina, el papa León XIV recurrió a sus redes sociales oficiales para transmitir unas profundas y sentidas palabras de agradecimiento hacia todo el pueblo argentino antes de su partida.
A través de una conmovedora publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram (@pontifex), acompañada por una postal que lo muestra venerando la imagen de la Virgen de Luján, el Sumo Pontífice selló su vínculo afectivo con la nación declarándose argentino por adopción.
En el mensaje, redactado en mayúsculas y cargado de afecto filial, el Santo Padre agradeció la cálida recepción popular y rindió un sentido homenaje a la memoria de su antecesor en la Santa Sede al manifestar: “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro papa Francisco". La frase resonó de inmediato entre los millones de fieles que acompañaron cada una de sus apariciones públicas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el santuario nacional de Luján.
La publicación oficial continuó reflejando el fuerte impacto emocional que la calidez de la feligresía local provocó en el Pontífice durante sus intensas jornadas en el país. Con una muestra de cercanía espiritual inédita, León XIV expresó el sentimiento de hospitalidad que experimentó en suelo patrio al subrayar: “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".
Para finalizar su mensaje de clausura antes de continuar con la gira sudamericana, el máximo referente de la Iglesia Católica apeló a la unidad comunitaria y a la devoción mariana de los argentinos, dejando un pedido expreso de oración constante entre la ciudadanía. El Romano Pontífice concluyó su saludo institucional exhortando: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomenándonos al amparo maternal de nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina", cerrando así una estadía histórica que marcó a fuego el corazón del país.
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