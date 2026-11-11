El mensaje final del papa León XIV antes de salir de Argentina: "Gracias por recibirme con tanto cariño"

En el mensaje, redactado en mayúsculas y cargado de afecto filial, el Santo Padre agradeció la cálida recepción popular y rindió un sentido homenaje a la memoria de su antecesor en la Santa Sede al manifestar: “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro papa Francisco". La frase resonó de inmediato entre los millones de fieles que acompañaron cada una de sus apariciones públicas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el santuario nacional de Luján.