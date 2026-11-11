Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Sudamérica tras su paso por la Argentina
El sumo pontífice cerró su histórica visita por la Argentina con la multitudinaria misa en Luján y se prepara para continuar su gira en Perú.
Luego de la emotiva misa de despedida en Luján y la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, el papa León XIV dio por concluida su visita apostólica al país y partió este miércoles con destino a Perú, donde encarará la última etapa de su histórico recorrido por Sudamérica bajo el lema "Abramos el corazón".
El viaje posee una fuerte carga emocional para el Pontífice, dado el estrecho vínculo que mantiene con el país andino: allí vivió durante casi dos décadas tras llegar en 1985 como misionero agustino en Chulucanas y Trujillo, etapa en la que fue nombrado obispo de Chiclayo y llegó a ejercer la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana.
La agenda completa del papa León XIV en Perú
Durante su estadía entre el 11 y el 16 de noviembre, el Santo Padre mantendrá una intensa actividad oficial que incluirá un encuentro institucional con la presidenta Keiko Fujimori, actividades con obispos y jóvenes, visitas a casas de acogida y recorridos por Chiclayo, Cusco y la Amazonía peruana.
Miércoles 11 de noviembre
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17:30: Llegada a la Base Aérea del Callao y bienvenida oficial.
18:15: Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.
18:45: Visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori.
19:45: Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
Jueves 12 de noviembre
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09:30: Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.
10:20: Celebración de la Hora Media con la comunidad eclesiástica en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.
11:30: Discurso sobre los desafíos del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral.
18:00: Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.
20:00: Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
Viernes 13 de noviembre
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07:40: Vuelo desde el Callao hacia Chiclayo.
10:30: Santa Misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel.
12:40: Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.
16:30: Encuentro con el estamento eclesial en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
17:45: Discurso ante el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
19:00: Cena con sacerdotes diocesanos en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
Sábado 14 de noviembre
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08:00: Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
09:10: Traslado en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba.
11:00: Santa Misa en la explanada de Succhabamba.
17:30: Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.
Domingo 15 de noviembre
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07:50: Vuelo hacia Cusco.
10:30: Encuentro con los fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.
11:45: Rezo del Ángelus en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción.
13:05: Vuelo hacia Pucallpa.
15:00: Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
16:45: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.
19:05: Regreso en avión hacia Lima.
Lunes 16 de noviembre
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08:30: Visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
10:30: Santa Misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas.
13:15: Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.
13:45: Despegue del vuelo oficial con destino a Roma, Italia.
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