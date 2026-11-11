Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Sudamérica tras su paso por la Argentina

Luego de la emotiva misa de despedida en Luján y la ceremonia oficial en el Aeropuerto de Ezeiza, el papa León XIV dio por concluida su visita apostólica al país y partió este miércoles con destino a Perú, donde encarará la última etapa de su histórico recorrido por Sudamérica bajo el lema "Abramos el corazón".