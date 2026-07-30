Tragedia aérea en San Juan: lograron rescatar los cuerpos de las siete víctimas
Los restos fueron trasladados desde el Parque Provincial Ischigualasto hacia la Morgue Judicial de la capital sanjuanina.
Tras un extenso operativo, cerca del mediodía se concretó el rescate de los cuerpos de las de las siete personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido el miércoles por la mañana dentro del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de la capital, donde se realizarán las correspondientes autopsias.
Las víctimas del accidente fueron identificadas como el jefe de Bomberos de San Juan, Rubén Castro; el segundo jefe de la fuerza, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.
El operativo contó con la participación de efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Gendarmería Nacional, brigadistas y equipos especializados, quienes trabajaron durante varias horas debido a la complejidad del terreno donde se produjo el siniestro. Entre otras características que complicaban la operación se encontraba la falta de señal para la comunicación y la geografía propia del lugar, que impedía incluso el acceso de los vehículos 4x4.
De acuerdo con lo informado por el medio local Tiempo de San Juan, los rescatistas tuvieron que pasar la noche en un refugio precario. Recién alrededor de las 5 de la madrugada de este jueves, once efectivos de distintos organismos que integran el Comando Unificado iniciaron tareas de aproximación al lugar del siniestro.
El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, había precisado que el traslado de los cuerpos iba a realizarse de manera exclusivamente terrestre y que los equipos de rescate debían avanzar a pie durante aproximadamente tres horas para llegar al punto donde se estrelló el helicóptero.
Según constataron las autoridades, los cuerpos fueron ubicados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros.
En el operativo también intervinieron el Grupo Especializado en Alta Montaña “GEAM” del Escuadrón 25 “Jachal” de Gendarmería Nacional, guardaparques provinciales, la Administración Nacional de Aviación Civil de Córdoba, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, guardaparques del Parque Provincial Ischigualasto y bomberos y funcionarios judiciales de San Juan.
Tras el rescate, los restos de las víctimas del fatal accidente fueron trasladados en camionetas de Policía Criminalística. La caravana emprendió el recorrido por la Ruta Nacional 150 hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, desde donde continuó el viaje hacia la ciudad de San Juan.
La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia Federal y de los organismos especializados en accidentes aéreos, que deberán determinar las causas que provocaron la caída del helicóptero.
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