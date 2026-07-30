Tragedia aérea en San Juan: lograron rescatar los cuerpos de las siete víctimas

Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan

Según constataron las autoridades, los cuerpos fueron ubicados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros.

En el operativo también intervinieron el Grupo Especializado en Alta Montaña “GEAM” del Escuadrón 25 “Jachal” de Gendarmería Nacional, guardaparques provinciales, la Administración Nacional de Aviación Civil de Córdoba, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, guardaparques del Parque Provincial Ischigualasto y bomberos y funcionarios judiciales de San Juan.

Tras el rescate, los restos de las víctimas del fatal accidente fueron trasladados en camionetas de Policía Criminalística. La caravana emprendió el recorrido por la Ruta Nacional 150 hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, desde donde continuó el viaje hacia la ciudad de San Juan.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia Federal y de los organismos especializados en accidentes aéreos, que deberán determinar las causas que provocaron la caída del helicóptero.