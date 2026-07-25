Emotivo: Ibai Llanos recordó a Gaspi junto a la madre del influencer en la Velada del Año 6

La muerte de Gaspi Prim Díaz

El fallecimiento del YouTuber argentino Gaspar Prim Díaz (Gaspi) ocurrió el pasado 14 de junio, a sus 23 años, a causa de un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. Tras el choque de dos helicópteros, perdieron la vida un total de seis personas.

En la aeronave en la que viajaba Gaspi se encontraban también el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Frota y el piloto Alexandre Souza. En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac.

El hecho generó una enorme conmoción en el ecosistema de creadores de contenido de habla hispana e internacional, dada la popularidad de Gaspi por su estilo de humor irreverente y su participación en eventos masivos de la comunidad, como La Velada del Año 5.