La madre de Oliver Tree reveló el plan que tenía con Gaspi antes del accidente fatal en Brasil
Christine Begin Nickell recordó la última conversación que mantuvo con su hijo y reveló qué tenían previsto hacer junto a Gaspi y Lucas Vignale ese día.
A un mes y medio de la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, la madre de Oliver Tree compartió un detalle inédito sobre las últimas horas del cantante y reveló qué tenía previsto hacer junto al youtuber Gaspi y al cineasta Lucas Vignale.
Durante un homenaje realizado en Santa Cruz, California, ciudad donde nació Oliver Tree, Christine Begin Nickell develó que el músico había organizado una jornada junto al youtuber Gaspi y al cineasta Lucas Vignale y, poco antes de tomar el trágico vuelo, la llamó para contarle los planes que tenían en Río de Janeiro.
"Estaba feliz y entusiasmado con la vida", recordó la madre del artista y agregó: "Nos contó que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos".
Durante la ceremonia, la madre de Oliver Tree también recordó que a su hijo "le encantaba vivir días épicos" y que siempre buscaba que cada jornada fuera "más memorable que la anterior", una descripción que reflejaba el entusiasmo con el que había organizado ese viaje.
Como parte del homenaje, frente al escenario del anfiteatro se instalaron tres maniquíes vestidos con prendas características del artista, ubicados dentro de ataúdes en una puesta en escena preparada para despedir al músico estadounidense.
Emotivo: Ibai Llanos recordó a Gaspi junto a la madre del influencer en la Velada del Año 6
El homenaje al youtuber argentino Gaspi en La Velada del Año 6 fue uno de los momentos más conmovedores e intensos de la noche en el Estadio La Cartuja. Tras su trágico fallecimiento en un accidente de helicóptero, Ibai Llanos y la organización le rinden tributo a través de varios gestos muy significativos.
En primer lugar, Ibai colocó sobre la mesa principal los guantes originales que utilizó Gaspi cuando se subió al ring en la edición anterior. Además, invitó especialmente a la familia de Gaspi a Sevilla para presenciar el evento desde un lugar de honor en el estadio.
Durante la jornada, su familia subió al escenario para recibir el aplauso de todo el estadio en medio de una ovación multitudinaria: "Son increíbles", dijo la mamá de Gaspi, mientras todo el estadio coreaba el nombre de su hijo.
En medio de la emoción, el creador de contenido Momo dedicó unas emotivas palabras al ver los guantes en la mesa, señalando que "deberían estar en un museo" y recordando el cariño de la comunidad argentina y global hacia él.
Su participación en la edición anterior dejó un recuerdo indeleble en el evento, y la producción buscó mantener vivo su espíritu durante toda la jornada.
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