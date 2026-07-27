La madre de Oliver Tree reveló el plan que tenía con Gaspi antes del accidente fatal en Brasil

Emotivo: Ibai Llanos recordó a Gaspi junto a la madre del influencer en la Velada del Año 6

El homenaje al youtuber argentino Gaspi en La Velada del Año 6 fue uno de los momentos más conmovedores e intensos de la noche en el Estadio La Cartuja. Tras su trágico fallecimiento en un accidente de helicóptero, Ibai Llanos y la organización le rinden tributo a través de varios gestos muy significativos.

En primer lugar, Ibai colocó sobre la mesa principal los guantes originales que utilizó Gaspi cuando se subió al ring en la edición anterior. Además, invitó especialmente a la familia de Gaspi a Sevilla para presenciar el evento desde un lugar de honor en el estadio.

Durante la jornada, su familia subió al escenario para recibir el aplauso de todo el estadio en medio de una ovación multitudinaria: "Son increíbles", dijo la mamá de Gaspi, mientras todo el estadio coreaba el nombre de su hijo.

En medio de la emoción, el creador de contenido Momo dedicó unas emotivas palabras al ver los guantes en la mesa, señalando que "deberían estar en un museo" y recordando el cariño de la comunidad argentina y global hacia él.

Su participación en la edición anterior dejó un recuerdo indeleble en el evento, y la producción buscó mantener vivo su espíritu durante toda la jornada.