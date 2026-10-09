Tras ganar el Nobel de la Paz, Navanethem Pillay bromeó sobre la desesperación de Donald Trump por obtenerlo

“Una de las principales reacciones a ese informe fue rendirme tributo por mi valentía. ¿Y pueden imaginarse cuánto me sorprendió eso? ¿Por qué haría falta valentía para decir la verdad?”, agregó.

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. La ceremonia de entrega se celebrará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del galardón, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.

Navanethem Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026.

Pillay, nacida el 23 de septiembre de 1941 en un barrio humilde de Durban, en el entonces Natal, es descendiente de inmigrantes tamiles que llegaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en las plantaciones de caña de azúcar en la década de 1890.

Su padre era chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca; su madre, ama de casa, insistió en que todos sus hijos —ocho en total— recibieran educación formal en una época en que los cupos escolares escaseaban para la población no blanca del país.

Tras graduarse con un bachillerato en artes (1963) y un título en derecho (1965) en la Universidad de Natal, Pillay comenzó su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, quien militaba en el Congreso Nacional Africano (CNA) y debía comparecer ante los tribunales con frecuencia por estar bajo arresto domiciliario.

En 1967, con apenas 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. La razón, según ella misma relató, era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.