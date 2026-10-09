Tras ganar el Nobel de la Paz, Navanethem Pillay bromeó sobre la desesperación de Donald Trump por obtenerlo
Pillay obtuvo el Nobel de la Paz tras el informe que entregó a la ONU en el que denunci el genocidio perpetrado en Gaza por Netanyahu con apoyo de Trump.
Tal como Javier Milei está obsesionado por la idea de ganar elpremio Nobel de Economía, su aliado Donald Trump no oculta sus ganas de ser galardonado con el premio Nobel de la Paz. Tan insólita es la pretensión de quien lanzó la invasión a Irán para intentar provocar un cambio de régimen y abrió una crisis en el Estrecho de Ormuz que todavía persiste, que la jurista sudafricana Navanethem Pillay, distinguida este viernes por el Comité Noruego con el Nobel de la Paz, que hasta se animó a bromear sobre la obesión del magnate republicano.
“Si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo Pillay en un video publicado hoy en X por el secretario general de Amnistía Internacional, que mostraba a Pillay siendo ovacionada en Nüremberg tras el anuncio del galardón.
La jurista contó que su primera reacción al escuchar la noticia fue pensar que se trataba de una broma. “Siendo abogada y jueza, todavía quiero verificarlo”, dijo la mujer de 85 años, que quería asegurarse de que era verdad.
El Nobel de la Paz a Pillay es también una respuesta del Comité Noruego del Nobel a las presiones de Trump. Es que Pillay es la responsable del trabajo de la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) de la ONU y que en 2025 determinó que la cruenta ofensiva lanzada por Israel, con el explícito apoyo de los Estados Unidos y Trump, sobre Gaza consituyó un auténtico genocidio.
“Lo último que hice fue entregar el informe sobre Gaza, en el que se llama a lo que ocurre allí genocidio”, afirmó tajante.
“Una de las principales reacciones a ese informe fue rendirme tributo por mi valentía. ¿Y pueden imaginarse cuánto me sorprendió eso? ¿Por qué haría falta valentía para decir la verdad?”, agregó.
El premio incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. La ceremonia de entrega se celebrará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del galardón, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.
Pillay, nacida el 23 de septiembre de 1941 en un barrio humilde de Durban, en el entonces Natal, es descendiente de inmigrantes tamiles que llegaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en las plantaciones de caña de azúcar en la década de 1890.
Su padre era chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca; su madre, ama de casa, insistió en que todos sus hijos —ocho en total— recibieran educación formal en una época en que los cupos escolares escaseaban para la población no blanca del país.
Tras graduarse con un bachillerato en artes (1963) y un título en derecho (1965) en la Universidad de Natal, Pillay comenzó su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, quien militaba en el Congreso Nacional Africano (CNA) y debía comparecer ante los tribunales con frecuencia por estar bajo arresto domiciliario.
En 1967, con apenas 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. La razón, según ella misma relató, era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.
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