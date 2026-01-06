Tras la amenaza de Donald Trump a Colombia, Gustavo Petro convocó a una marcha
El presidente de Colombia llamó al pueblo a defender la soberanía con una fuerte movilización en las calles luego de que Donald Trump sugiriera que su raid de intervención militar en la región podría seguir en ese país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes al pueblo a marchar para defender la soberanía de su país, la primera del año, tras las amenazas de intervención militar que lanzó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La movilización está convocada para este miércoles en las calles de todo el país desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente invasión de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Trump calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.
“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en su cuenta personal de X.
En esa línea, el mandatario colombiano también invitó a los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera nacional en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. Ahora a defender la soberanía nacional”, agregó.
Luego de la captura de Maduro, Trump se refirió al futuro de la gestión de la política regional y opinó sobre la posición de Petro frente a su estrategia antidrogas, que en su juicio no es efectiva.
“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, amenazó Trump quien no ha dejado de calificar a Petro como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y al que también le retiró la visa norteamericana.
Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, el presidente norteamericano respondió con total contundencia: “Eh, suena bien para mí. Sí”. En esa línea, en las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.
En tanto, en medio de la tensión tras la invasión estadounidense Petro movilizó 30 mil efectivos del Ejército a la frontera con Venezuela y, además, este martes, en Cúcuta llegaron 3 tanquetas militares, según reportó Adrián Salonia para C5N desde tierra colombiana.
También se detalló que este martes habrá una reunión del Comando Unificado colombiano con el ministro de Defensa y Petro participará vía zoom.
