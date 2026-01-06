Tras la amenaza de Donald Trump a Colombia, Gustavo Petro convocó a una marcha

gustavo petro Gustavo Petro

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, amenazó Trump quien no ha dejado de calificar a Petro como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y al que también le retiró la visa norteamericana.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, el presidente norteamericano respondió con total contundencia: “Eh, suena bien para mí. Sí”. En esa línea, en las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

En tanto, en medio de la tensión tras la invasión estadounidense Petro movilizó 30 mil efectivos del Ejército a la frontera con Venezuela y, además, este martes, en Cúcuta llegaron 3 tanquetas militares, según reportó Adrián Salonia para C5N desde tierra colombiana.

También se detalló que este martes habrá una reunión del Comando Unificado colombiano con el ministro de Defensa y Petro participará vía zoom.