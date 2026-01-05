María Corina Machado celebró la detención de Nicolás Maduro y le agradeció a Donald Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela: "Dolor por el secuestro de dos héroes"

Tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. La funcionaria tomó posesión del cargo este lunes ante la Asamblea Nacional, asumiendo el mando del país en medio de esta transición institucional.

En el acto, la exvicepresidenta de Maduro señaló: "Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar y legítima contra nuestra patria".

Y añadió, desafiando el accionar de Estados Unidos: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores".

"Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas", continuó.

En su jura, no olvidó al antecesor de Maduro: "Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, le devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia".

Seguidamente, manifestó: "Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente".

"Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro Padre Libertador en su discurso en angostura. Garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política", indicó.

Finalmente, expresó: "Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la Nación. Juro".

