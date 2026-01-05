Alerta regional por la nueva amenaza de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Sobre Sheinbaum, aunque la describió como una “persona estupenda”, Trump aseguró que la mandataria “le tiene miedo a los cárteles”. Además, reveló que ella ha rechazado sistemáticamente sus ofertas de enviar tropas estadounidenses para combatir a las organizaciones criminales.

Por último, y fiel a su retórica histórica, Trump volvió a incluir a La Habana como un objetivo estratégico. Si bien no detalló nuevas medidas, el mandatario reafirmó que Cuba sigue siendo parte del eje que Washington considera una amenaza directa para su seguridad, reforzando la política de aislamiento y presión diplomática que ha caracterizado sus mandatos.