Destrozan a Guillermo Francella en España tras el estreno de "Homo Argentum"
Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, un periodista español contó que el film fue decepcionante y leyó algunas de las críticas.
Lo que en Argentina se vivió como un éxito de taquilla, en tierras europeas se transformó en un verdadero dolor de cabeza para uno de los actores más queridos de nuestra pantalla. La película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella, desembarcó en España con grandes expectativas, pero terminó despertando un repudio generalizado y una serie de críticas despiadadas que ponen en duda la continuidad de la carrera del actor en aquel país.
El periodista Juan Etchegoyen mantuvo una charla reveladora con su colega español Roberto Antolín, quien desde Madrid no ahorró calificativos para describir el estrepitoso fracaso del film. Según el cronista europeo, la decisión de lanzar la película durante la Navidad fue el primer gran error estratégico. “Oye ¿quién es Guillermo Francella? se estrelló acá en España y ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie. Ha estrenado Homo Argentum en Navidad y yo sabía que era una locura estrenar en época de fiestas. Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces", sentenció Antolín.
Los números que llegan desde la taquilla española son contundentes y reflejan un desinterés casi total por la propuesta de Francella. El film apenas logró recaudar poco más de 100 mil euros, ubicándose como la anteúltima película menos vista de la temporada, superando apenas a una cinta titulada Vida Privada. Lo más llamativo, según el relato de Antolín, es que incluso la numerosa comunidad de argentinos residentes en Madrid le dio la espalda al proyecto.
El periodista español leyó algunos de los comentarios más ácidos que circulan en los medios y redes sociales, describiendo la obra como "una comedia sin chispa, sin encanto y llena de chistes malos". Además, fue lapidario al comparar la figura de Francella con la de otros referentes nacionales que sí gozan de prestigio en el viejo continente: “Francella dedícate a otra cosa, nunca serás Ricardo Darín aquí en España. La gente no la fue a ver porque se estrenó en Navidad y acá a Guillermo no lo conoce nadie, no es como Argentina. Le han fallado hasta los argentinos que viven acá”.
La indignación de la prensa española parece haber escalado a un nivel personal. Antolín fue más allá y calificó la producción como un "cagancho", término utilizado para referirse a algo mal hecho o de baja calidad, extendiendo la crítica a todo el cine nacional actual. “Han hecho un cagancho de película y los directores se han prestado a este cagancho como Guillermo. No fue a verlo nadie Juan y yo creo que con este fracaso se cerró las puertas en España. Si no lo conocen ahora, no lo van a conocer nunca. Además, presentó una película Plaza de Lobos se llama y tampoco le fue bien. Es horrible y una confirmación de la mediocridad del cine argentino”, disparó sin filtros.
Para finalizar, el cronista aseguró que este traspié representa un punto de no retorno para el protagonista de Casados con Hijos en el mercado español. Según su visión, el impacto negativo de las salas vacías y los comentarios feroces de los pocos espectadores que asistieron han sentenciado su reputación. “Esto le acaba de romper la carrera en España, si viene es a vender flores en la Gran Vía porque después de esto no va a poder actuar más en España. Las críticas de la poca gente que fue a verla son feroces y las salas estaban vacías. Francella se la pegó toda y no va a poder volver en años a España”, concluyó.
