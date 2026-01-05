Destrozan a Guillermo Francella en España tras el estreno de "Homo Argentum"

El periodista Juan Etchegoyen mantuvo una charla reveladora con su colega español Roberto Antolín, quien desde Madrid no ahorró calificativos para describir el estrepitoso fracaso del film. Según el cronista europeo, la decisión de lanzar la película durante la Navidad fue el primer gran error estratégico. “Oye ¿quién es Guillermo Francella? se estrelló acá en España y ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie. Ha estrenado Homo Argentum en Navidad y yo sabía que era una locura estrenar en época de fiestas. Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces", sentenció Antolín.