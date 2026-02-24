El este de los Estados Unidos quedó blanco tras el paso de una ciclogénesis explosiva
Boston, Nueva York y otras ciudades del norte y este de Estados Unidos quedaron bajo la nieve por una "bomba" meteorológica que podría repetirse este miércoles.
Apenas unas semanas después de la megatormenta que obligó a cerrar aeropuertos en Texas y Florida y a implementar sistemas de seguridad en todo el sur de los Estados Unidos, el noreste del país quedó cubierta de nieve tras el paso de la "bomba" meteorológica conocida como ciclogénesis explosiva.
Aún con las alertas y los temores del temporal, y conscientes del peligro del clima, la población de estados como Nueva York, Massachusetts y Nueva Inglaterra le hicieron frente a vientos de más de 135 kilómetros por hora, a precipitaciones, a temperaturas de -15o y a una acumulación de hasta 15 centímetros de nieve.
Medios de los Estados Unidos, como ABC News o Space.com, reportaron que más de 60 millones de personas se verán afectadas por la ciclogénesis explosiva entre el lunes y el miércoles de esta semana, con vuelos cancelados, clases suspendidas y servicios interrumpidos.
Los estados de New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Delaware y Rhode Island declararon el estado de emergencia, informó el sitio Sky News, y el pedido de las autoridades, una vez más, es no salir a la calle a menos de que sea imposible de evitar.
Aún en ese escenario, la Policía y los Bomberos apelaron a la experiencia de la población con la nieve, la lluvia y el viento, y pidieron precaución sobre dónde estacionar, sobre la limpieza de los frentes de las casas y otras acciones que dependen del comportamiento de cada individuo.
Con tanto tiempo en sus manos y con las imágenes de ciudades blancas y caos organizado, los habitantes del noreste de los Estados Unidos aprovecharon para grabar videos, ya sea desde las zonas rurales o en la ciudades de Boston y de Nueva York, donde el orgullo local está cementado -entre otras cosas- en saber palear nieve.
La ciclogénesis explosiva, también conocida como "bomba meteorológica" o "bombogénesis", es una intensificación rápida de un ciclón extratropical que genera vientos huracanados, lluvias intensas o nevadas significativas. En ese escenario la presión central desciende al menos 24 hectopascales (hPa) en 24 horas.
Por lo general es un fenómeno que sucede sobre los océanos, pero con efectos destructivos en la costa. Lo que no suele ocurrir es que "entre" al territorio, pero en estados como Wisconsin y Minesotta se esperan fuertes lluvias y nevadas cortesía de una tormenta que se desplaza desde Canadá.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario