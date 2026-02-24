El este de los Estados Unidos quedó blanco tras el paso de una ciclogénesis explosiva

boston

Con tanto tiempo en sus manos y con las imágenes de ciudades blancas y caos organizado, los habitantes del noreste de los Estados Unidos aprovecharon para grabar videos, ya sea desde las zonas rurales o en la ciudades de Boston y de Nueva York, donde el orgullo local está cementado -entre otras cosas- en saber palear nieve.

La ciclogénesis explosiva, también conocida como "bomba meteorológica" o "bombogénesis", es una intensificación rápida de un ciclón extratropical que genera vientos huracanados, lluvias intensas o nevadas significativas. En ese escenario la presión central desciende al menos 24 hectopascales (hPa) en 24 horas.

Por lo general es un fenómeno que sucede sobre los océanos, pero con efectos destructivos en la costa. Lo que no suele ocurrir es que "entre" al territorio, pero en estados como Wisconsin y Minesotta se esperan fuertes lluvias y nevadas cortesía de una tormenta que se desplaza desde Canadá.