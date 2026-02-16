Batalla campal en un avión: alcohol, desvío y aterrizaje de emergencia en Bélgica

Desvío, aterrizaje de emergencia y detenciones

Ante la persistencia del conflicto, el comandante decidió desviar la aeronave y aterrizar de emergencia en Bruselas, donde efectivos policiales subieron al avión y detuvieron a los dos pasajeros señalados como responsables, que quedaron a disposición de la Justicia. Tras el operativo, la aeronave retomó su trayecto hacia destino.

En tanto, Jet2 confirmó que aplicará sanciones contra los implicados: "Podemos confirmar que los dos pasajeros disruptivos tendrán prohibido volar con nosotros de por vida", informaron a través de un comunicado.

La empresa también adelantó que iniciará acciones legales para recuperar los costos derivados del desvío: "Adoptamos una política de cero tolerancia frente al comportamiento disruptivo".

Brasil: estaba por despegar el avión y detuvieron al piloto porque está acusado de abuso sexual de menores

El piloto fue identificado por medios de Brasil como Sérgio Antonio Lopes, que quedó involucrado en la Operación "Aperten los Cinturones", conducida por personal del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de la Policía Civil de San Pablo para casos sobre trata de personas y abuso sexual infantil.

En el mismo caso quedó señalada una mujer de 55 años que sería la abuela de tres víctimas, niñas de entre 10, 12 y 14 años. Lopes está acusado de haberle pagado a la abuela para someter a las víctimas a un abuso sexual.

La detención se llevó a cabo en la cabina del avión que Lopes debía comandar, el vuelo LA3900 de Latam con destino a la ciudad de Río de Janeiro. Luego del evento se difundió un video.

Pero Lopes no habría sido un cliente ocasional, ni siquiera uno habitual. En realidad, el piloto sería una pieza clave en una red de trata de personas con fines de explotación sexual que empezó a ser investigada en octubre de 2025.

Las autoridades paulistas consideran que el piloto estaría vinculado con la organización delictiva hace por lo menos ocho años, y que en la estructura del grupo habría roles definidos, coordinación de tareas y una acción sostenida en el tiempo.

Desde la aerolínea Latam se difundió un comunicado este martes en el que se confirmó que las autoridades de la firma están al tanto del arresto del piloto que volaba la ruta San Pablo - Río de Janeiro.

La compañía aérea abrió una investigación interna y se puso a disposición de las autoridades, aclararon desde Latam, desde donde también aseguraron que el vuelo fue realizado sin turbulencias tras el arresto.