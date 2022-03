Sitio porno OnlyFans prohibió modelos rusas: "no tenemos dinero para comer"

"A corto plazo, no tengo dinero para vivir... Muchas modelos se enfrentan a esto, nadie pensó que podría pasar", dijo la usuaria Bunnie Mommy a la revista Rolling Stone, alegando que su cuenta fue congelada el sábado por la noche.

Bunnie afirmó que perdió más de 8 mil dólares

La usuaria rusa de OnlyFans, Bunnie Mommy, aseguró que perdió más de $ 8,000 USD en medio de la prohibición. A partir del lunes, OnlyFans dijo que los creadores de contenido en el país pudieron volver a acceder a sus cuentas.

En un comunicado, OnlyFans le dijo al Daily Beast: “Si bien los creadores no son responsables de los recientes ataques a Ucrania, debido a las restricciones financieras mundiales, tenemos métodos muy limitados para pagar cuentas de creadores vinculadas a Rusia y Bielorrusia. Como resultado, los pagos han sido limitados”.

La compañía declaró además que "no se aceptarán nuevas suscripciones y las suscripciones actuales no se renovarán una vez que hayan expirado" hasta que se levanten las sanciones rusas. La compañía declaró además que "no se aceptarán nuevas suscripciones y las suscripciones actuales no se renovarán una vez que hayan expirado" hasta que se levanten las sanciones rusas.

Se quejó otra modelo de OnlyFans

La estrella de OnlyFans, @kitty, le dijo al Daily Beast: “En este momento no tengo fondos para comprar comida o pagar el alquiler. He participado en varias protestas desde que me mudé a Moscú cuando tenía 18 años. ¡No somos Putin! Todas mis oraciones por la paz y el pueblo de Ucrania”.

Bunnie Mommy estuvo de acuerdo en que era injusto penalizar a los creadores de contenido rusos por una guerra que no apoyaban.

“Bloquear las cuentas bancarias de los rusos pacíficos, bloquear las páginas de trabajo y congelar los ingresos no ayudará a Ucrania. “Nosotras realmente deseamos un cielo pacífico bajo Ucrania y queremos ayudar tanto como podamos”, agregaron.

Se quejaron los usuarios de OnlyFans

“Después de experimentar restricciones financieras, pudimos restaurar la actividad de la cuenta para los creadores en todos los países. Sus cuentas tendrán funcionalidades completas siempre y cuando sigamos teniendo métodos de pago para apoyarlos”, explicaron desde el sitio porno, según publicó New York Post.

"No cancelamos ni suspendimos ninguna cuenta de creador en función de la ubicación del creador, y estamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestra comunidad", agregaron, aunque las cuentas seguían bloqueadas.

La noticia, cuando se concrete realmente, es un gran alivio para otras estrellas rusas picantes, muchas de las cuales afirmaron que se enfrentaban a una pobreza inminente ante la perspectiva de ser excluidos de OnlyFans.