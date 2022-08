Perdió el título de UFC: "Ahora soy famoso gracias a los memes"

A pesar de la derrota, y de que su cara recorriera el mundo a través de las redes sociales, Usman aseguró sentirse bien e incluso se burló de sí mismo después de enterarse que se había convertido en un meme.

“Antes pensaba que era famoso, pero joder, con los memes ahora si soy famoso”, bromeó el ex campeón de peso welter en diálogo con el portal norteamericano TMZ Sports y agregó: " Esto es sólo un bono añadido, un impulso para regresar”.

Al mismo tiempo, aseguró que vio la pelea nuevamente en más de tres ocasiones y reconoció que no sintió vergüenza al ver el momento en el que cayó inconsciente sobre la lona: “No, no es difícil. ¿Sabes a cuánta gente le he hecho lo mismo? Así son las cosas, eso es lo bonito de este deporte. Así que, ¡no estoy deprimido en absoluto!”.

“Es casi como si todo el mundo estuviera más triste que yo… Para mí eso es algo bueno porque me hace saber que la gente se preocupa”, consideró Kamaru Usman, que con su derrota pasó a ocupar el puesto 4 de ranking de libra por libra que ahora lidera el australiano Alexander Volkanovski.