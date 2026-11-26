Video del avión de FedEx en Miami tras el incidente

Estados Unidos: una avioneta se estrelló en Mississippi y murieron seis personas

Seis personas murieron luego de que la avioneta en la que viajaban se precipitara sobre el mar al noreste de Horn Island, en Mississippi, Estados Unidos. La Guardia Costera confirmó el hallazgo de los cuerpos tras un operativo de búsqueda que se extendió durante aproximadamente cuatro horas y en el que participaron distintos organismos de emergencia.

Cómo ocurrió el accidente aéreo

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Horn Island, una isla sin urbanizar ubicada a unos 22 kilómetros de Biloxi. El lugar, al que se llega únicamente en embarcaciones privadas, forma parte de la Reserva Nacional Costera de las Islas del Golfo, un área protegida que se extiende unos 257 kilómetros entre Mississippi y Florida.

Una avioneta Cessna Centurion 210 se estrelló en Mississippi. Imagen ilustrativa

La Guardia Costera recibió el aviso cerca de las 15.45 del martes, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) dejara de recibir comunicaciones de la aeronave, según explicó a CNN un portavoz de la fuerza con base en Mobile.

Los registros de seguimiento aéreo indican que el avión había partido de Nueva Orleans con destino a Fort Myers, Florida. Aproximadamente media hora después del despegue, cuando volaba a unos 8.800 pies de altura al sur de Pascagoula, la aeronave comenzó un descenso abrupto sobre el agua.

De acuerdo con los datos publicados por Flightradar24, el Cessna descendió a una velocidad estimada de 18.000 pies por minuto, equivalente a más de 321 kilómetros por hora, en los instantes previos a que se perdiera su señal de seguimiento.

Encontraron a las víctimas dentro del fuselaje

En la aeronave viajaban cuatro adultos y dos menores de entre 8 y 10 años. Las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas.

Durante las primeras tareas de rastreo, los rescatistas habían recuperado tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina del avión, según precisó el vocero de la Guardia Costera.

El procedimiento concluyó cuando buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron a las seis personas en el interior de los restos del avión, según detalló la Guardia Costera estadounidense en un comunicado oficial.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La FAA también participará en la investigación, confirmó el organismo.

Trevor Blount resaltó la coordinación entre las distintas agencias que intervinieron en la emergencia. “Si bien este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba, agradecemos la sólida coordinación entre los distintos organismos que nos permitió localizar rápidamente a las personas a bordo de la aeronave y brindar consuelo a sus familias”, sostuvo.