Un avión de carga de FedEx se despistó en el aeropuerto de Miami
La aeronave se salió de pista después de aterrizar. Tuvieron que suspender las operaciones y hubo retrasos en los vuelos.
Un avión de carga de la empresa FedEx se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, en la noche del miércoles. Por el incidente no se registraron heridos, pero tuvieron que suspender las operaciones y hubo retrasos en los vuelos.
El hecho ocurrió minutos después de las 21 (hora local) cuando un avión McDonnell Douglas MD-11 despistó luego del aterrizaje y quedó fuera de servicio.
Con motivo del operativo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso la suspensión de los despegues desde el aeropuerto hasta las 21.45. La medida afectó también a varios vuelos que debían aterrizar en esa franja horaria.
El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (Miami-Dade Fire Rescue Department) confirmó que no hubo heridos ni traslados médicos como consecuencia del episodio.
El incidente se produjo en la víspera del Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos. Durante la jornada ya se habían provocado demoras en los aeropuertos de la región debido a las intensas lluvias que afectaron al sur de Florida.
Estados Unidos: una avioneta se estrelló en Mississippi y murieron seis personas
Seis personas murieron luego de que la avioneta en la que viajaban se precipitara sobre el mar al noreste de Horn Island, en Mississippi, Estados Unidos. La Guardia Costera confirmó el hallazgo de los cuerpos tras un operativo de búsqueda que se extendió durante aproximadamente cuatro horas y en el que participaron distintos organismos de emergencia.
Cómo ocurrió el accidente aéreo
El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Horn Island, una isla sin urbanizar ubicada a unos 22 kilómetros de Biloxi. El lugar, al que se llega únicamente en embarcaciones privadas, forma parte de la Reserva Nacional Costera de las Islas del Golfo, un área protegida que se extiende unos 257 kilómetros entre Mississippi y Florida.
La Guardia Costera recibió el aviso cerca de las 15.45 del martes, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) dejara de recibir comunicaciones de la aeronave, según explicó a CNN un portavoz de la fuerza con base en Mobile.
Los registros de seguimiento aéreo indican que el avión había partido de Nueva Orleans con destino a Fort Myers, Florida. Aproximadamente media hora después del despegue, cuando volaba a unos 8.800 pies de altura al sur de Pascagoula, la aeronave comenzó un descenso abrupto sobre el agua.
De acuerdo con los datos publicados por Flightradar24, el Cessna descendió a una velocidad estimada de 18.000 pies por minuto, equivalente a más de 321 kilómetros por hora, en los instantes previos a que se perdiera su señal de seguimiento.
Encontraron a las víctimas dentro del fuselaje
En la aeronave viajaban cuatro adultos y dos menores de entre 8 y 10 años. Las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas.
Durante las primeras tareas de rastreo, los rescatistas habían recuperado tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina del avión, según precisó el vocero de la Guardia Costera.
El procedimiento concluyó cuando buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron a las seis personas en el interior de los restos del avión, según detalló la Guardia Costera estadounidense en un comunicado oficial.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La FAA también participará en la investigación, confirmó el organismo.
Trevor Blount resaltó la coordinación entre las distintas agencias que intervinieron en la emergencia. “Si bien este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba, agradecemos la sólida coordinación entre los distintos organismos que nos permitió localizar rápidamente a las personas a bordo de la aeronave y brindar consuelo a sus familias”, sostuvo.
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