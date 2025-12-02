Un chileno desnudo y borracho atacó un auto argentino en plena ruta y le destrozó el parabrisas

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, destacaron desde la policía local. En Punta Arenas se constató el estado de salud del sospechoso, de nacionalidad chilena y de alrededor de 50 años, y se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales.

Algunos de los que sufrieron el hostigamiento dijeron que el hombre "se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos" e impedía que los vehículos siguieran su marcha. No hacía distinciones: molestaba a autos, también camiones y no importaba si eran ciudadanos chilenos o de otras nacionalidades, los frenaba igual.

"Te lo encontrabas de repente en la ruta. Te obligaba a frenar porque si no, podíamos provocar un accidente", dijo uno de los conductores perjudicados a medios trasandinos.

En principio, el hombre fue trasladado a una dependencia policial del lugar. Pero tras la denuncia radicada por la rotura del parabrisas del auto argentino, fue derivado a una seccional de Punta Arenas, donde quedó detenido.

Según confirmaron autoridades chilenas al sitio Diario InfoYa, el hombre fue imputado por los delitos de "desorden público y daños a la propiedad".