Descubrí Chile en 2026: el pueblo costero poco conocido al que no va mucha gente y tiene paisajes únicos

Dónde queda Caldera

Caldera está ubicada en la región de Atacama, sobre la costa norte de Chile, a 75 kilómetros de Copiapó y a 260 del límite con Argentina. Se trata de una ciudad portuaria que se desarrolla dentro de una bahía resguardada.

Además de su actividad ligada al puerto, cumple un rol importante como centro de servicios para la zona y mantiene un flujo constante de turistas durante todo el año, gracias a su acceso sencillo y a su ubicación estratégica en la región.

Cómo llegar a Caldera

Desde Argentina, el acceso más habitual a Caldera es por vía terrestre, cruzando el Paso San Francisco y continuando por la Ruta 5 Norte, que atraviesa gran parte del territorio chileno hasta la zona costera. También es posible acceder por mar, ya que la ciudad cuenta con infraestructura portuaria que permite el arribo de embarcaciones.