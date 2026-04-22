Descubrí Chile en 2026: el pueblo costero poco conocido al que no va mucha gente y tiene paisajes únicos
Sus playas de aguas turquesas se asemejan a las del Caribe. Se ubica en la costa de Atacama, a pocos kilómetros del paso fronterizo. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
udamérica reúne una gran variedad de destinos que cautivan a los turistas. Desde grandes ciudades llenas de movimiento hasta rincones más tranquilos y poco explorados, el continente tiene a disposición una amplia oferta de sitios para vacacionar y relajarse lejos del ritmo frenético de la rutina diaria. En este escenario, países como Brasil, Argentina o Chile son los encargados de arropar y acobijar a un gran porcentaje de visitantes durante cada año.
Uno de esos puntos más visitados es Caldera, un destino costero que viene ganando protagonismo en el último tiempo. Ubicado cerca de Copiapó, se destaca por sus playas de tonos turquesa, su ambiente relajado y su cercanía con el paso fronterizo con Argentina.
Qué se puede hacer en Caldera
Caldera se caracteriza por sus playas de aguas claras y paisajes costeros serenos y atrapantes. Entre sus puntos más conocidos está Playa Mansa, cercana al puerto donde se puede descansar frente al mar y también disfrutar de propuestas gastronómicas locales.
Otra playa destacada es Zapatilla, elegida por familias gracias a sus formaciones naturales que generan pequeñas piscinas. En tanto, El Pulpo es un punto más activo, frecuentado por quienes practican surf o buscan un entorno con mayor movimiento.
Además del litoral, la zona ofrece varias actividades al aire libre. Es posible recorrer sus paisajes caminando o en bicicleta, probar sandboard en las dunas cercanas o realizar deportes acuáticos como kayak, windsurf o esquí náutico, aprovechando las condiciones naturales del lugar.
Dónde queda Caldera
Caldera está ubicada en la región de Atacama, sobre la costa norte de Chile, a 75 kilómetros de Copiapó y a 260 del límite con Argentina. Se trata de una ciudad portuaria que se desarrolla dentro de una bahía resguardada.
Además de su actividad ligada al puerto, cumple un rol importante como centro de servicios para la zona y mantiene un flujo constante de turistas durante todo el año, gracias a su acceso sencillo y a su ubicación estratégica en la región.
Cómo llegar a Caldera
Desde Argentina, el acceso más habitual a Caldera es por vía terrestre, cruzando el Paso San Francisco y continuando por la Ruta 5 Norte, que atraviesa gran parte del territorio chileno hasta la zona costera. También es posible acceder por mar, ya que la ciudad cuenta con infraestructura portuaria que permite el arribo de embarcaciones.
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