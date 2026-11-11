El Tribunal del Mar le puso fecha a su resolución con respecto a Sea Lion

Argumentó además que el Tribunal del Mar posee competencia prima facie; es decir, que tiene la facultad de intervenir para proteger los derechos argentinos sin necesidad de emitir un fallo sobre la cuestión de fondo de la soberanía.

A su turno, el especialista Nico Schrijver encendió las alarmas sobre el riesgo ambiental y patrimonial, al detallar que el proyecto británico dejó de ser exploratorio para convertirse en un programa de explotación permanente, proyectando 26 pozos y una producción estimada en 310,5 millones de barriles de crudo.

Schrijver fue categórico al advertir que, una vez iniciado el primer pozo, los recursos no podrán preservarse: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca”, sentenció ante los jueces.

El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, quien rechazó tajantemente la estrategia del Reino Unido de desviar el eje del debate, pretendiendo que el caso es un mero conflicto de soberanía territorial para que el Tribunal se declare incompetente y rechace el reclamo.