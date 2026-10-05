Una celebración de egresados terminó mal en Ecuador: el micro volcó y 22 alumnos resultaron heridos
Momentos de extrema tensión se vivieron durante una celebración estudiantil que acabó de la peor manera. Mirá el video.
Lo que debía ser una jornada de festejos y alegría para decenas de jóvenes estudiantes terminó en momentos de angustia y pánico. El hecho ocurrió en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar (Ecuador), cuando un micro sufrió un impactante vuelco mientras transportaba a alumnos de una promoción escolar.
Celebración en las alturas en Ecuador
En las imágenes grabadas por los propios asistentes y testigos se observa a un numeroso grupo de estudiantes festejando en la terraza descubierta del transporte adaptado, bajo el lema "The Last Prom '26" y decorado con globos azules y blancos.
Mientras la unidad recorría las calles al ritmo de música festiva y bocinazos, los jóvenes bailaban, cantaban y saludaban al público congregado a los lados de la vía.
Así fue el momento del accidente
Sin embargo, la caravana dio un giro dramático al ingresar por una de las pendientes del sector centro. Cámaras de seguridad de la zona captaron el instante en que el vehículo perdió la estabilidad al avanzar por la calzada e inclinó violentamente hacia su costado derecho hasta volcarse por completo frente a transeúntes y otros conductores.
El choque provocó pánico entre los peatones, quienes corrieron de inmediato al lugar para socorrer a los ocupantes atrapados entre los restos de la carrocería.
Atención de emergencia: 22 alumnos resultaron heridos
Organismos de socorro, personal del Cuerpo de Bomberos y ambulancias acudieron al sector de las calles Sucre y Rivera para brindar atención prehospitalaria. Según reportes médicos oficiales, al menos 22 menores de edad resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud de la región, entre ellas el Hospital Clemed, el Hospital Homero Castanier de Azogues y centros asistenciales de Cuenca.
Entre los diagnósticos atendidos se reportaron traumatismos craneoencefálicos, contusiones torácicas, fracturas y múltiples politraumatismos. Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer si el vuelco se debió a una falla mecánica, exceso de carga o irregularidades en la operación de este tipo de transportes recreativos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario