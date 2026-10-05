Una celebración de egresados terminó mal en Ecuador: el micro volcó y 22 alumnos resultaron heridos

Atención de emergencia: 22 alumnos resultaron heridos

Organismos de socorro, personal del Cuerpo de Bomberos y ambulancias acudieron al sector de las calles Sucre y Rivera para brindar atención prehospitalaria. Según reportes médicos oficiales, al menos 22 menores de edad resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a distintas casas de salud de la región, entre ellas el Hospital Clemed, el Hospital Homero Castanier de Azogues y centros asistenciales de Cuenca.

Entre los diagnósticos atendidos se reportaron traumatismos craneoencefálicos, contusiones torácicas, fracturas y múltiples politraumatismos. Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer si el vuelco se debió a una falla mecánica, exceso de carga o irregularidades en la operación de este tipo de transportes recreativos.