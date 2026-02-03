Una iglesia cristiana de Los Ángeles denunció que agentes de ICE irrumpieron en plena misa
Los agentes de ICE corrieron y capturaron a varios feligreses en una nueva avanzada del gobierno de los Estados Unidos contra los inmigrantes. Los agentes con sus rostros cubiertos y fuertemente armados bloquearon los accesos al estacionamiento con sus vehículos, lo que obligó a muchos de los miembros a permanecer horas refugiados en la iglesia.
Una iglesia cristiana de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en "un acto religioso" y amenazaron a las personas que se encontraban allí en ese momento. Como consecuencia de este nuevo operativo, los agentes detuvieron a al menos una persona indocumentada que ya fue deportada casi de inmediato a México.
El violento incidente, que fue captado por varios testigos con sus teléfonos celulares, tuvo lugar en la mañana del pasado 26 de enero cuando los miembros de Hills United Methodist Church Hispanic Mission, en la ciudad de North Hills, del condado de Los Ángeles, entregaba platos de comida y una actividad de con niños y madres, como parte del ministerio de ayuda a la comunidad.
“Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios por los hambrientos y, como resultado de las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a detenerlo”, denunció el pastor Ervin Adin Aguilón, que dirige la Iglesia.
Aguilón insistió particularmente en que los agentes, armados y encapuchados, interrumpieron un “acto religioso” que está contemplado en la Biblia.
En los videos tomados por testigos se puede ver a los agentes de ICE cuando ingresan corriendo al estacionamiento de la iglesia donde servían platos de comida y corren al mexicano Carlos Chávez, un miembro de la comunidad que colaboraba con los necesitados que finalmente fue arrestado y deportado el fin de semana pasado.
Los agentes de ICE bloquearon los accesos al estacionamiento con sus vehículos, lo que obligó a muchos de los miembros a permanecer horas refugiados en la iglesia. “Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas”, aseguró el pastor Aguilón.
Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que lideró la estrategia de la “respuesta rápida”, advirtió que el violento incidente es una demostración más de “la crueldad” de ICE y de la falta de respeto por la iglesia.
Esta no es la primera vez que religiosos denuncian que los operativos migratorios tienen a las iglesias como blanco. De hecho, el año pasado agentes del ICE ingresaron sin permiso a la sede de una iglesia cristiana.
“Nos hizo cuestionarnos a qué punto ha llegado nuestro país y pensar que no podemos estar seguros ni siquiera en nuestras iglesias”, denunció Aguilón, que agregó que las iglesias deben seguir siendo un “santuario”.
