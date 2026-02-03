Una iglesia cristiana de Los Ángeles denunció que agentes de ICE irrumpieron en plena misa

Los agentes de ICE bloquearon los accesos al estacionamiento con sus vehículos, lo que obligó a muchos de los miembros a permanecer horas refugiados en la iglesia. “Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas”, aseguró el pastor Aguilón.

policía Anti inmigrantes EEUU.jpg

Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que lideró la estrategia de la “respuesta rápida”, advirtió que el violento incidente es una demostración más de “la crueldad” de ICE y de la falta de respeto por la iglesia.

Esta no es la primera vez que religiosos denuncian que los operativos migratorios tienen a las iglesias como blanco. De hecho, el año pasado agentes del ICE ingresaron sin permiso a la sede de una iglesia cristiana.

“Nos hizo cuestionarnos a qué punto ha llegado nuestro país y pensar que no podemos estar seguros ni siquiera en nuestras iglesias”, denunció Aguilón, que agregó que las iglesias deben seguir siendo un “santuario”.

agentes ice minneapolis