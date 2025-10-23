La Tierra se está oscureciendo: la NASA reveló los motivos

La NASA sostiene que, de continuar esta tendencia, el calentamiento global podría acelerarse más allá de los pronósticos actuales, afectando directamente la estabilidad de ecosistemas y economías enteras.

Causas detrás del oscurecimiento de la Tierra

Los científicos identificaron tres causas principales detrás de este fenómeno alarmante:

Disminución de nubes bajas: su reducción implica menos reflexión solar y más calor atrapado en la atmósfera.

Derretimiento del hielo polar: al desaparecer el hielo, el océano oscuro absorbe hasta un 90% más de radiación solar.

Alteraciones en las corrientes oceánicas: cambios en sistemas como la Corriente del Golfo modifican la formación de nubes y la distribución térmica global.

Estos factores crean un ciclo vicioso: cuanto más calor absorbe la Tierra, más hielo se derrite y menos luz se refleja, amplificando el calentamiento.

Las tragedias que podría producir este oscurecimiento

La máxima alerta de la NASA no es una exageración. El “oscurecimiento global” puede provocar:

Fenómenos extremos más frecuentes e intensos: olas de calor, huracanes y sequías prolongadas.

Colapso de ecosistemas marinos , ya que los océanos más oscuros limitan la fotosíntesis del fitoplancton, base de la cadena alimentaria oceánica.

Aceleración del cambio climático, al acumularse más energía solar en el sistema terrestre.

Si no se aplican políticas de mitigación inmediatas, los científicos advierten que el planeta podría alcanzar puntos de no retorno en pocas décadas, comprometiendo el equilibrio climático global.