La misión que está planeando la NASA con el cometa 3I/ATLAS

Los instrumentos de espectrometría a bordo podrían captar partículas desprendidas de la cola, lo que ofrecería datos inéditos sobre la química de otros sistemas estelares.

Especialistas sostienen que una muestra directa de polvo interestelar permitiría responder preguntas sobre el origen del agua y de los compuestos orgánicos en el cosmos.

El contexto político amenaza la operación porque el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos dejó a la NASA con actividades limitadas y sin margen para maniobrar a contrarreloj.

El cometa no podrá verse al ojo humano porque su brillo es demasiado débil y solo telescopios como el Hubble o el James Webb podrán seguir su evolución en tiempo real.

Las primeras mediciones sugieren que el núcleo mide unos 5 kilómetros y su nube gaseosa llega a los 50, con abundancia de agua y polvo en proporciones mayores a las habituales.

Astrónomos creen que su composición apunta a una región helada más allá de la Nube de Oort, lo que convertiría su paso en una ventana a condiciones de formación estelar remotas.