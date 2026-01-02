Una ola gigante arrastró a varias personas en Copacabana: hubo más de 500 rescates

Copacabana Fabio William Macedo Flores

“El mar no va a estar indicado para el baño. Tenemos olas de 2 a 2,5 metros, un mar con mucha energía, con muchas corrientes de retorno. La gente va a querer bañarse porque hace calor, pero la seguridad no se negocia. No se metan al mar. Vamos a estar con drones enviando avisos para que no insistan. El riesgo es real”, había advertido el teniente coronel Fábio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro.

Pese a las advertencias sobre el riesgo extremo que representaba el mar en esas condiciones, varios bañistas decidieron ingresar al agua, por lo que el equipo de Defensa Civil de Río de Janeiro reforzó los operativos preventivos en la costa.

Solo en la playa de Copacabana trabajaban 170 agentes, seis grupos de trabajo, 20 puestos de salvavidas y equipos médicos en motos acuáticas. En todo el estado de Río de Janeiro, la corporación movilizó a 1500 agentes, con el apoyo de 360 vehículos, 250 embarcaciones, tres aeronaves y 13 drones, incluyendo drones equipados con reflectores y megáfonos para operaciones nocturnas.

La operación también incluyó tres puestos de Comando y Control y el despliegue de 38 nuevos puestos móviles de rescate marítimo en playas concurridas.

Un adolescente de 14 años fue encontrado muerto en Lagoa de Cima

Fabio William Macedo Flores

Fabio William Macedo Flores, de 14 años, fue encontrado sin vida en la mañana del jueves tras desaparecer en Lagoa de Cima, una laguna ubicada en Campos dos Goytacazes , en la región norte de Fluminense.

El adolescente estaba desaparecido desde el martes 30 de diciembre, cuando sufrió un accidente mientras se encontraba en un colchón inflable junto con su padre.

Según el Departamento de Bomberos, Fabio estaba en la laguna con su padre cuando el colchón inflable se volcó, arrojándolos a ambos al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero el adolescente no pudo salir.

Desde la desaparición, los equipos de rescate han estado buscando en la zona. El cuerpo fue avistado por pescadores alrededor de las 8:50 a. m. de este jueves y posteriormente fue retirado por los bomberos.

Las autoridades insistieron en la necesidad de extremar la precaución en las zonas de baño no vigiladas, especialmente en lo que respecta al uso de objetos inflables, que pueden suponer riesgos para los bañistas.