Cuál es la principal hipótesis sobre lo que originó la tragedia en Suiza

incendio suiza

Varios testigos aseguran que el incendio se inició tras la introducción de bengalas colocadas en botellas de champán.

incendio suiza

Dos mujeres que se encontraban en el interior del establecimiento declararon a la cadena francesa BFM que un hombre llevaba en brazos a una camarera la cual sostenía una botella de champán con lo que describieron como "velas de cumpleaños" encendidas.

“Una vez que el techo se incendió, en unos diez segundos todo el club estaba en llamas”, relató uno de los presentes en el bar, ubicado en un sótano y con una sola salida de emergencias.

Según la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, hasta el momento la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial no se ha podido confirmar oficialmente.

La cifra de muertos asciende a 40. De los 115 heridos, 35 ingresaron voluntariamente en el hospital, mientras que muchos de los 80 restantes se encuentran en estado crítico, según dijo el presidente del cantón de Valais, Mathias Reynard, a los medios de comunicación.