Cuál es la principal hipótesis sobre lo que originó la tragedia en Suiza
Un video y una foto muestran cómo comenzó el incendio. Testigos hablaron de la presencia de material pirotécnico dentro del bar.
Al menos 40 personas murieron y 115 resultaron heridas en un trágico incendio dentro un bar en la estación de esquí Crans-Montana, Suiza, marcando una de las mayores tragedias durante las celebraciones de año nuevo. Mientras avanza la investigación, imágenes difundidas en medios locales y el relato de los testigos apuntan a una principal hipótesis respecto a cuáles fueron las causas por las que se inició el fuego.
El incendio se desató cerca de la 1 de la madrugada durante una fiesta que reunía centenas personas en el bar Le Constellattion, situado en el corazón de los Alpes suizos.
Tras la tragedia, medios locales publicaron una foto y un video del momento en el que comenzó el incendio. Las imágenes dan cuenta de la presencia de bengalas que estaban pegadas a unas botellas y eran sostenidas por algunos presentes.
Las chispas de las bengalas encendidas habrían alcanzado los paneles acústicos colocados en el techo del bar, los cuales suelen estar hechos de plásticos altamente inflamables, facilitando la rápida propagación de las llamas.
Si bien la fiscalía señaló que la investigación permanece abierta y todavía quedan “muchas circunstancias por aclarar" antes de poder determinar las responsabilidades, los primeros testimonios recogidos por los investigadores coinciden con las imágenes y apuntan a un origen accidental vinculado al uso de bengalas o elementos pirotécnicos en el interior del local.
Varios testigos aseguran que el incendio se inició tras la introducción de bengalas colocadas en botellas de champán.
Dos mujeres que se encontraban en el interior del establecimiento declararon a la cadena francesa BFM que un hombre llevaba en brazos a una camarera la cual sostenía una botella de champán con lo que describieron como "velas de cumpleaños" encendidas.
“Una vez que el techo se incendió, en unos diez segundos todo el club estaba en llamas”, relató uno de los presentes en el bar, ubicado en un sótano y con una sola salida de emergencias.
Según la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, hasta el momento la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial no se ha podido confirmar oficialmente.
La cifra de muertos asciende a 40. De los 115 heridos, 35 ingresaron voluntariamente en el hospital, mientras que muchos de los 80 restantes se encuentran en estado crítico, según dijo el presidente del cantón de Valais, Mathias Reynard, a los medios de comunicación.
