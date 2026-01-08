Venezuela anunció un proceso de excarcelaciones de presos políticos como "gesto para la paz"

jorge rodríguez venezuela

Diversos analistas interpretaron la liberación de presos políticos venezolanos como un intento del oficialismo residual para abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional en días en que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante la justicia de Nueva York en los Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.

Pero por el momento no se hicieron anuncios específicos sobre la suerte que correrán los extranjeros detenidos por cuestiones políticas, entre quienes se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.

De hecho, no existe una lista oficial publicada hasta ahora, lo que explica la expectativa del público local e internacional ante lo que fue presentado por Rodríguez como "un gesto unilateral" para "consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica" en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

"A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el Gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación desde este mismo momento", sentenció el funcionario.