Venezuela anunció un proceso de excarcelaciones de presos políticos como "gesto para la paz"
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que ya se están llevando a cabo los trámites. Expectativa por el gendarme argentino Nahuel Gallo.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el país inició un proceso de liberación de presos políticos como un "gesto para la paz" en medio del caso tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.
Con Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, Venezuela podría encarar la liberación de un "número importante" de personas de nacionalidad extranjera y venezolana que permanecían bajo custodia del Estado por su actividad opositora al gobierno de Nicolás Maduro.
"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el titular de la Asamblea Nacional ante los medios de Venezuela, y en seguida surgió la respuesta de la población en las calles de Caracas.
También en Buenos Aires, donde la senadora libertaria Patricia Bullrich -hasta hace poco, ministra de Seguridad de la Nación- celebró la perspectiva de la posible liberación del gendarme Nahuel Gallo y de otro argentino, Germán Giuliani.
La noticia generó la rápida reacción en los familiares de los detenidos, quienes mantienen vigilias y protestas en Caracas a la espera de confirmaciones oficiales sobre los nombres que integran las listas de excarcelación.
Diversos analistas interpretaron la liberación de presos políticos venezolanos como un intento del oficialismo residual para abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional en días en que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante la justicia de Nueva York en los Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico.
Pero por el momento no se hicieron anuncios específicos sobre la suerte que correrán los extranjeros detenidos por cuestiones políticas, entre quienes se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.
De hecho, no existe una lista oficial publicada hasta ahora, lo que explica la expectativa del público local e internacional ante lo que fue presentado por Rodríguez como "un gesto unilateral" para "consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica" en el país tras la captura de Nicolás Maduro.
"A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el Gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación desde este mismo momento", sentenció el funcionario.
