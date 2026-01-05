Venezuela: crece la expectativa por el futuro de presos políticos, incluido el gendarme Nahuel Gallo

El grupo se puede dividir entre 687 civiles y 176 militares, lo que indica el declive en el apoyo del personal que alguna vez fue fiel al mando de Nicolás Maduro y su gabinete.

Delcy Rodriguez

Según reportó el sitio Infobae, el Foro Penal lleva contabilizadas 18.612 detenciones por motivos políticos desde 2014, en su mayoría por delitos como “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo”. O por el contenido de comentarios vertidos en redes sociales.

A diciembre de 2025 la lista de presos políticos venezolanos incluye a Emirlendris Benítez, que perdió un embarazo por las torturas que vivió en cautiverio; la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez, quien formó a los fiscales electorales para los comicios de 2024, cuyas polémicas actas dieron como ganador a Nicolás Maduro otra vez; y al excandidato presidencial Enrique Márquez, miembro de la izquierda disidente.

También siguen detenidos María Oropeza, una dirigente de Vente Venezuela que transmitió en vivo su captura, y Freddy Superlano, que hizo lo propio cuando lo interceptaron las fuerzas bolivarianas por su actividad política.