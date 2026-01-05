Venezuela: crece la expectativa por el futuro de presos políticos, incluido el gendarme Nahuel Gallo
A fines de diciembre de 2025 se contabilizaban 863 presos políticos en Venezuela, cuya suerte ahora depende de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.
Entres los numerosos temas que quedaron en el aire tras los eventos del 3 de enero pasado en Venezuela -con la incursión de los Estados Unidos para retirar por la fuerza al presidente, Nicolás Maduro- el estatus de los presos políticos del Gobierno bolivariano es uno de los más urgentes. La cuestión podría resolverse en los próximos días bajo el mando de Delcy Rodríguez, incluido el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo.
Nahuel Gallo está retenido en algún rincón de Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó por vía terrestre a ese país para ver a su esposa e hijo. El Gobierno de Caracas lo tildó de espía y lo detuvo, con la subsiguiente acción de la diplomacia argentina y hasta las protestas de la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Como Gallo están detenidas otras 85 personas de diversas nacionalidades, incluidos Rocío San Miguel, de España, y Alberto Trentini, de Italia.
A ellos se suman 863 venezolanos y venezolanas que siguen retenidos por orden del Gobierno de Nicolás Maduro, como consta en el informe emitido en diciembre pasado por el Foro Penal, una organización no gubernamental de Venezuela.
De esas 863 personas se sabe que 755 son hombres y 106, mujeres. También hay contabilizado un adolescente, y falta dar cuenta de otro individuo más, pero en su mayoría se asume que son opositores que quedaron expuestos tras las elecciones en Venezuela de 2024.
El grupo se puede dividir entre 687 civiles y 176 militares, lo que indica el declive en el apoyo del personal que alguna vez fue fiel al mando de Nicolás Maduro y su gabinete.
Según reportó el sitio Infobae, el Foro Penal lleva contabilizadas 18.612 detenciones por motivos políticos desde 2014, en su mayoría por delitos como “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo”. O por el contenido de comentarios vertidos en redes sociales.
A diciembre de 2025 la lista de presos políticos venezolanos incluye a Emirlendris Benítez, que perdió un embarazo por las torturas que vivió en cautiverio; la defensora de derechos humanos Nélida Sánchez, quien formó a los fiscales electorales para los comicios de 2024, cuyas polémicas actas dieron como ganador a Nicolás Maduro otra vez; y al excandidato presidencial Enrique Márquez, miembro de la izquierda disidente.
También siguen detenidos María Oropeza, una dirigente de Vente Venezuela que transmitió en vivo su captura, y Freddy Superlano, que hizo lo propio cuando lo interceptaron las fuerzas bolivarianas por su actividad política.
