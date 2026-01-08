Patricia Bullrich celebró la liberación de presos en Venezuela: pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Familiares de los detenidos mantienen vigilias en Caracas, a la espera de listados oficiales que confirmen quiénes recuperarán su libertad.

Analistas sugieren que este movimiento del oficialismo residual busca aliviar la presión externa y establecer puentes de diálogo, mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York.

Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la situación de los detenidos extranjeros. Hasta ahora, no se ha brindado información oficial sobre casos como el del gendarme argentino Nahuel Gallo o el abogado Germán Giuliano, cuyas situaciones siguen siendo una incógnita dentro de este proceso de apertura.