Patricia Bullrich celebró la liberación de presos en Venezuela: pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza se esperanza en que el gendarme y abogado, ambos argentinos, sean puestos en libertad a la brevedad.
Luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciara que se comenzarán a liberar a los presos políticos de ese país, Patricia Bullrich celebró la decisión y agradeció a Estados Unidos.
En sus redes sociales, la jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza escribió en X: "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados", comenzó indicando.
Y añadió: "Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera".
El anuncio de Venezuela sobre presos políticos
En un giro inesperado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de un proceso de liberación de detenidos políticos. Según el funcionario, esta medida responde a un "gesto para la paz" en el complejo escenario que atraviesa el país.
Con Delcy Rodríguez ejerciendo la presidencia en funciones, se espera la liberación de un "número importante" de ciudadanos venezolanos detenidos por su postura opositora. El titular del Legislativo confirmó que las excarcelaciones "están ocurriendo en este mismo momento", provocando reacciones inmediatas en la capital.
Familiares de los detenidos mantienen vigilias en Caracas, a la espera de listados oficiales que confirmen quiénes recuperarán su libertad.
Analistas sugieren que este movimiento del oficialismo residual busca aliviar la presión externa y establecer puentes de diálogo, mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York.
Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la situación de los detenidos extranjeros. Hasta ahora, no se ha brindado información oficial sobre casos como el del gendarme argentino Nahuel Gallo o el abogado Germán Giuliano, cuyas situaciones siguen siendo una incógnita dentro de este proceso de apertura.
