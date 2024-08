Argentina denunció a Venezuela ante la OEA por "incumplimiento" de asilo diplomático

En las últimas horas los propios refugiados denunciaron que les cortaron la luz y el agua y que patrullas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) rodean a la sede diplomática.

embajada argentina en venezuela Encapuchados: personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) rodea la Embajada argentina en Venezuela

"A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de cuatro meses asilados en la residencia de la embajada argentina en Caracas. No tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano", enfatizó Diana Mondino en el encuentro de la OEA.

"Esta situación ilegal tan dañina ahora está agravada por la lamentable decisión del gobierno de Nicolás Maduro, que comunicó el 26 de julio, de expulsar a los diplomáticos argentinos, junto a los diplomáticos de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, otorgándonos 72 horas desde la fecha mencionada para abandonar territorio venezolano", agregó la funcionaria.

"Esto sin mencionar la reducción de vuelos, etcétera. Lo inconcebible es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados. Esto está previsto en la Convención de Caracas de 1954 en el artículo 19. Ellos alegan que hay una mera cuestión administrativa que la embajada argentina debería resolver. ¿Cómo? Si no nos dejan salir. ¿Acaso tienen alas los asilados para poder volar?", convino en referencia a un documento establecido por la OEA para estos casos.

embajada argentina venezuela

"En la embajada argentina seis personas han tenido lo más posible a un hogar durante los últimos cuatro meses porque su propio país no les permite estar allí y sin justificación alguna. La resolución presentada ni siquiera menciona la Convención de Caracas sobre asilo político. Ante la falta de garantías, Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación", sentenció.

Diana Mondino le pidió colaboración a la OEA

"Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados. El hostigamiento ha sido continuo, se cortó la electricidad, se amedrentó con gente encapuchada. Recuerdo que es obligación del Estado receptor salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones, daños y preservar la tranquilidad y dignidad", expresó la Canciller argentina.

"El Gobierno argentino defiende a los que buscan libertad, nuestro compromiso es inquebrantable y ahora nos expulsan. La Argentina solicita a la comunidad internacional bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados", subrayó sobre la postura oficial adoptada por Javier Milei y sus funcionarios.

"Esta OEA tiene que enviar un claro mensaje: permitan a los asilados salir. No seamos cómplices del fraude, que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo, no mantengamos esta farsa, tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal", concluyó.