Polonia: impresionante accidente de un avión de guerra dejó muerto al piloto

La exhibición aérea de Radom 2025 está prevista para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Europa Central, con asistencia estimada de más de 150 mil personas.

accidente avion polaco

Este evento bienal, celebrado desde 1991, reúne a fuerzas aéreas de más de una decena de países y se convirtió en una vidriera internacional para la aviación polaca y aliada.

Entre los participantes destacados estarán los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, un Eurofighter C.16 del Ala 14 de España, y aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Además, se realizará la despedida oficial de los Su-22 polacos, con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos históricos aparatos bajo bandera nacional.