Polonia: impresionante accidente de un avión de guerra dejó muerto al piloto
El piloto no tuvo de eyectarse y murió en el accidente. Las autoridades buscan determinar qué fue lo que sucedió.
Un avión caza F-16 polaco se estrelló este jueves durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció tras no poder eyectarse del aparato a tiempo.
El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió y que todavía se desconocen las causas del accidente.
En ese sentido el ministro de Defensa de Polonia, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, anunció hoy que se iniciará una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Polonia cuenta con 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y recientemente firmó un contrato para modernizarlos a la versión Block 70, en el marco de la cooperación militar con aliados occidentales.
La exhibición aérea de Radom 2025 está prevista para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Europa Central, con asistencia estimada de más de 150 mil personas.
Este evento bienal, celebrado desde 1991, reúne a fuerzas aéreas de más de una decena de países y se convirtió en una vidriera internacional para la aviación polaca y aliada.
Entre los participantes destacados estarán los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, un Eurofighter C.16 del Ala 14 de España, y aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.
Además, se realizará la despedida oficial de los Su-22 polacos, con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos históricos aparatos bajo bandera nacional.
