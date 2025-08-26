De cacería en Lanús: tres delincuentes buscaban a su próxima víctima para robarle el auto
Tras varios episodios fue posible grabar a la banda cuando merodeaba por de Lanús acechando a cualquier conductor distraído que estuviese por estacionar.
A partir de esta semana la Policía bonaerense cuenta con un video como prueba crucial del modo en que opera una banda de delincuentes que roba autos y camionetas en Lanús, provincia de Buenos Aires. En la grabación, que se volvió viral en las últimas horas, se ve cómo los ladrones merodean por la calle buscando víctimas distraídas.
En el minuto en que una persona decide estacionar su vehículo en la calle, o bien subirse al mismo para retirarse, la banda de jóvenes rodea el vehículo y obligan a su dueño a bajarse. El caso que se volvió viral fue el de una mujer que intentó estacionar su auto en una calle de Lanús y fue víctima de la inseguridad.
Se presume que los tres delincuentes son menores de edad, y en el video se ve que caminan juntos, bien vestidos y con la apariencia de ser tan sólo un grupo de amigos que pasea por la calle. Pero apenas la víctima acercó su auto al cordón de la vereda los jóvenes se abalanzaron sobre ella.
En cuestión de segundos lograron llevarse el auto dejando a la víctima parada en la calle.
El episodio viral sucedió el 21 de agosto pasado, cerca de las 20.18, pero por el momento no se sabe dónde están escondidos los ladrones, que podrían haber perpetrado robos similares al registrado en cámara, según informó el canal C5N.
Policía de civil mató a un motochorro de 16 años que intentó robarle
Un intento de robo sacudió la madrugada del miércoles pasado en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, donde cuatro motochorros asesinaron a una joven de 23 años e hirieron a su hermana, quien es oficial de policía.
El lamentable suceso ocurrió en la intersección de las calles Carcarañá y Ruta 21. Emilce Aldana Bustamante, de 24 años, oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y su hermana Esmeralda Bustamante, de 23 y quien resultó fallecida, circulaban en una moto Honda Tornado cuando fueron interceptadas por los delincuentes.
Según el relato de la propia Emilce, fueron emboscadas por cuatro ladrones armados que se movilizaban en dos motocicletas. Los asaltantes intentaron robarles y, tras un forcejeo, uno de ellos sacó un arma y les disparó varias veces.
