De cacería en Lanús: tres delincuentes buscaban a su próxima víctima para robarle el auto

El episodio viral sucedió el 21 de agosto pasado, cerca de las 20.18, pero por el momento no se sabe dónde están escondidos los ladrones, que podrían haber perpetrado robos similares al registrado en cámara, según informó el canal C5N.

Policía de civil mató a un motochorro de 16 años que intentó robarle

Un intento de robo sacudió la madrugada del miércoles pasado en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, donde cuatro motochorros asesinaron a una joven de 23 años e hirieron a su hermana, quien es oficial de policía.

El lamentable suceso ocurrió en la intersección de las calles Carcarañá y Ruta 21. Emilce Aldana Bustamante, de 24 años, oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y su hermana Esmeralda Bustamante, de 23 y quien resultó fallecida, circulaban en una moto Honda Tornado cuando fueron interceptadas por los delincuentes.

Según el relato de la propia Emilce, fueron emboscadas por cuatro ladrones armados que se movilizaban en dos motocicletas. Los asaltantes intentaron robarles y, tras un forcejeo, uno de ellos sacó un arma y les disparó varias veces.