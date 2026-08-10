Comunicado de la Dimayor de Colombia: decisión sobre la fecha de fútbol tras el terremoto

En el plano continental, el país tiene previsto albergar esta semana importantes compromisos de ida por los octavos de final de las máximas competiciones sudamericanas. El martes, Deportes Tolima debe recibir al Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores en Ibagué; mientras que el miércoles, Independiente Santa Fe hará lo propio ante River Plate de Argentina por la Copa Sudamericana en Bogotá. Hasta el momento, la Conmebol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de estos cotejos internacionales.