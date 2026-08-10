Comunicado de la Dimayor de Colombia: decisión sobre la fecha de fútbol tras el terremoto
La Dimayor confirmó la postergación de los partidos de primera y segunda división luego del devastador terremoto en Colombia.
El fútbol profesional en Colombia se vio obligado a detener su marcha. A raíz del violento terremoto que sacudió al país andino y que dejó un trágico saldo preliminar de múltiples fallecidos y enormes destrozos estructurales, el ente rector del balompié local anunció el aplazamiento inmediato de la jornada.
Las reprogramaciones de la Dimayor y el ámbito internacional
El fuerte sismo, que tuvo su epicentro en San José del Palmar (Chocó), afectó gravemente a diversas ciudades del oeste colombiano. Ante la dramática situación, con al menos 18 muertos reportados en la ciudad de Pereira y 20 edificios colapsados en Cali, la Dimayor determinó postergar los encuentros programados para salvaguardar la seguridad de todos los involucrados:
- Tres partidos correspondientes a la cuarta jornada de la primera división y seis del torneo de ascenso fueron aplazados.
- Los juegos previstos originalmente para el día lunes se disputarán el martes en sus horarios habituales.
- Los partidos que estaban programados para el martes pasarán directamente para el día miércoles, respetando la franja horaria establecida.
IMPORTANTE: Terremoto en Colombia: al menos 20 muertos y varios atrapados
En el plano continental, el país tiene previsto albergar esta semana importantes compromisos de ida por los octavos de final de las máximas competiciones sudamericanas. El martes, Deportes Tolima debe recibir al Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Libertadores en Ibagué; mientras que el miércoles, Independiente Santa Fe hará lo propio ante River Plate de Argentina por la Copa Sudamericana en Bogotá. Hasta el momento, la Conmebol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de estos cotejos internacionales.
A través de un comunicado oficial, la organización del fútbol colombiano y sus 36 clubes profesionales reiteraron su profunda solidaridad con todos los afectados y pidieron a la población mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades.
Te puede interesar
Dejá tu comentario