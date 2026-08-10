Terremoto en Colombia: al menos 20 muertos y varios atrapados
El devastador terremoto dejó un trágico saldo en el país. Hay múltiples edificios colapsados, víctimas fatales y personas atrapadas bajo los escombros.
Un violento terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a gran parte del territorio colombiano y provocó al menos 20 muertos. El fuerte movimiento sísmico generó el colapso de numerosas edificaciones en distintas ciudades del país, dejando a decenas de personas atrapadas y cientos de familias completamente damnificadas por esta dramática emergencia nacional.
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Las víctimas fatales en Colombia y los rescates urgentes
El epicentro del trágico fenómeno se ubicó en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, aunque las mayores fatalidades ocurrieron en la región centro-oeste. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó 18 personas fallecidas y un saldo alarmante de edificios destruidos, mientras que en Manizales se reportaron otras dos muertes, 20 viviendas colapsadas y severos daños en infraestructura.
Por su parte, en la ciudad de Cali las autoridades informaron sobre 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas en su interior, lo que obligó a realizar un desesperado pedido de asistencia de rescatistas para salvar las vidas que continúan bajo los escombros. El Servicio Geológico local calificó al evento como el "sismo de mayor magnitud registrado en la última década".
Ante el caos generalizado, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó instalar inmediatamente un Puesto de Mando Unificado para gestionar la dramática crisis y viajó rumbo a Pereira. Además, debido a los daños estructurales, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión total de vuelos en los aeropuertos de Manizales, Pereira, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El violento temblor también provocó pánico y evacuaciones preventivas en edificios de países limítrofes como Ecuador y Panamá.
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