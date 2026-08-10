Terremoto en Colombia: al menos 20 muertos y varios atrapados

Por su parte, en la ciudad de Cali las autoridades informaron sobre 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas en su interior, lo que obligó a realizar un desesperado pedido de asistencia de rescatistas para salvar las vidas que continúan bajo los escombros. El Servicio Geológico local calificó al evento como el "sismo de mayor magnitud registrado en la última década".