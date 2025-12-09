Video: intentó escapar de la esposa de su amante, trepó por la cornisa de un piso 13 y casi cae al vacío

Un intento de escape que pudo haber terminado en tragedia se convirtió en viral en las últimas horas. Una mujer, sorprendida por la llegada inesperada de la esposa de su amante, decidió salir huyendo por la ventana de un piso 13. La escena fue captada por un vecino desde un edificio contiguo y rápidamente se multiplicó en las redes sociales. En su apuro por evitar ser descubierta, casi pierde la vida; su salvación llegó gracias a un vecino que salió al rescate desde un piso inferior.