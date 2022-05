Viruela del mono: afirman que el brote pudo haber sido provocado por sexo en dos raves en España y Bélgica

viruela del mono.jpg

Una proporción notable de los casos de viruela del mono en Reino Unido y Europa se registraron en hombres homosexuales, bisexuales o tienen relaciones sexuales con hombres, que no habían viajado a África, donde la enfermedad es endémica y generalmente se propaga a través del manejo de monos infectados.

Ante esto, expertos enfatizaron la importancia de no recurrir a la discriminación, al racismo ni a estigmatizar a los pacientes solo porque la mayoría de los que presentan síntomas son hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

"Es muy posible que la introducción del virus en las redes de HSH que pueden tener múltiples contactos íntimos haya permitido una propagación más rápida. Tenemos que tener cuidado aquí porque esto no significa que los HSH tengan la culpa en absoluto. Y definitivamente no deberíamos hacernos eco de la histeria ridículamente inexacta de que el VIH es una 'enfermedad gay'", indicó el Dr. Ranj Singh, médico del NHS, en la revista Attitude.

Andrew Lee, profesor de Salud Pública de la Universidad de Sheffield, dijo que los hombres homosexuales y bisexuales han sufrido "tremendamente a lo largo de los años" debido al estigma del VIH: "Necesitamos transmitir el mensaje de que la viruela del mono no es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres. "No se trata de sexualidad: las personas tienden a infectarse a través del contacto físico cercano y no tiene que ser de naturaleza sexual", escribió en The Conversation.

Agregó que los brotes de viruela del mono también pueden ocurrir entre grupos heterosexuales, incluidos equipos deportivos o simplemente un círculo de amigos.

Los eventos a los que aputa la OMS son un festival del Orgullo Gay en Gran Canaria (Islas Canarias, España) y un festival a gran escala en la ciudad portuaria de Amberes, Bélgica.

Aseguran que la viruela del mono “no será otro Covid”

viruela de mono

Los expertos pusieron énfasis en estar alertas a los síntomas e indicaron que no se contagia por el aire, aunque sí se puede contagiar al estornudar y toser.

Además, existe una vacuna para la viruela, que también tiene una eficacia del 85% contra la viruela del simio, dado que son virus similares de la misma familia, aunque el primero es más leve.

El Reino Unido está acumulando vacunas contra el virus que solo se administrarán a aquellos que se consideren de alto riesgo después de estar en contacto con un caso. El portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo el lunes que no había planes para un programa de vacunación "a escala" en el Reino Unido.

La viruela se declaró erradicada en 1980, antes de ser descontinuada.

Viruela del mono: síntomas

Fiebre

Dolor de cabeza

Molestias musculares

Inflamación de los nódulos linfáticos

Escalofríos

Fatiga

Erupción similar a la varicela (generalmente en la cara, que puede avanzar a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales)

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

El contagio a seres humanos se produce en entornos salvajes, cuando las personas entran en contacto con animales o carne contaminada.

La enfermedad puede estar activa durante dos o tres semanas y seguir siendo contagiosa hasta que todas las lesiones no estén resultas.

Para que se produzca transmisión entre personas, tiene que haber un contacto estrecho con la persona infectada, con las mucosas, las lesiones que produce la enfermedad o a través de gotas gruesas de saliva, informó Mar Faraco, tesorera de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional.