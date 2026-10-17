Visita del Papa: el Gobierno celebró el alta médica de León XIV pero pide "prudencia"

La opinión del médico que operó a León XIV

Y este sábado, el cirujano que operó a León XIV, Stefano Margaritora, se pronunció sobre la cuestión al dar de alta a su paciente y considerar que "no hay motivos clínicos" para que "no pueda realizar el viaje a Sudamérica" en noviembre.

Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, dijo el cirujano, pero anticipó que el Papa “podría estar recuperado dentro de unos diez días”.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó Margaritora sobre quien calificó como “paciente ideal”.