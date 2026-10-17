Visita del Papa: el Gobierno celebró el alta médica de León XIV pero pide "prudencia"
En Casa Rosada esperan ahora una comunicación oficial del Vaticano para que confirme la gira sudamericana del Pontífice y la visita a nuestro país.
Como se sabe, León XIV salió este sábado del Policlínico Agostino Gemelli, donde fue operado de un tumor en el pulmón derecho, y ya regresó al Vaticano, previéndose que el domingo reinicie sus actividades normales al rezar el Angelus.
Con la mirada puesta en la visita que el Papa tiene previsto realizar a nuestro país desde el 8 de noviembre y hasta el 11 del mismo mes, en Casa Rosada celebraron la noticia pero, al mismo tiempo, pidieron “prudencia”.
Fuentes del Gobierno Nacional señalaron que “por ahora no hay ninguna información oficial” sobre la confirmación o cancelación de la gira sudamericana del Sumo Pontífice, y habrá que esperar una comunicación de la Santa Sede sobre que eventualmente ocurrirá con el viaje papal.
Pedían esperar la evolución médico del Papa
En ese sentido, vale recordar que mientras el Papa estaba internado, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había condicionado la gira por Uruguay, Argentina y Perú a la evolución clínica del Pontífice.
“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, advertía el cardenal, quien calificaba la gira como “un viaje largo y exigente” para el Papa de 71 años.
La opinión del médico que operó a León XIV
Y este sábado, el cirujano que operó a León XIV, Stefano Margaritora, se pronunció sobre la cuestión al dar de alta a su paciente y considerar que "no hay motivos clínicos" para que "no pueda realizar el viaje a Sudamérica" en noviembre.
“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, dijo el cirujano, pero anticipó que el Papa “podría estar recuperado dentro de unos diez días”.
“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó Margaritora sobre quien calificó como “paciente ideal”.
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