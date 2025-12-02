Vladimir Putin, sin vueltas: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

putin Vladímir Putin

"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se apartaron y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", sostuvo. También señaló que plantean exigencias "inadmisibles" para bloquear el acuerdo y "culpar a Rusia de rechazar ese proceso de paz".