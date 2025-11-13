Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Francia vs. Ucrania
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA 2025.
Por la última jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas del Grupo D están puestas en París, donde Francia y Ucrania se enfrentan esta tarde en el Parque de los Príncipes desde las 16:45.
Con diez puntos, producto de tres triunfos y un empate frente a Islandia, los franceses llegan como líderes y dependen únicamente de sí mismos: una victoria los clasificará al Mundial, mientras que un empate los dejaría, al menos, en posición de repechaje si Islandia no gana su compromiso ante Azerbaiyán.
Ucrania, por su parte, acumula dos victorias consecutivas y busca dar el golpe que la catapulte a la cima del grupo.
Francia vs. Ucrania: probables formaciones
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Zaire-Emery, Camavinga, Koné; Olise, Mbappé, Barcola.
- Ucrania: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Kalyuzhnyi, Ocheretko; Yarmolyuk, Malinovskiy, Sudakov; Vanat.
Cómo ver en vivo Francia vs. Ucrania
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Cómo contratar Disney+
Navegador web
- Visita DisneyPlus.com (http//www.disneyplus.com/) y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción y escribe la información de pago.
- Selecciona VER AHORA.
Dispositivo móvil
- Descarga la aplicación de Disney+ en tu dispositivo desde la tienda de aplicaciones.
- Abre la aplicación de Disney+ y suscríbete.
- Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
- Elige el tipo de suscripción.
- Paga dentro de la aplicación.
