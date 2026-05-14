Murió una reconocida actriz que vivía en la Casa del Teatro

image Patricia Gilmour vivía en la Casa del Teatro

La extensa trayectoria de Patricia Gilmour en teatro y TV

Nacida el 2 de octubre de 1948, Gilmour se formó en actuación y dirección con grandes referentes del país como Augusto Fernandes, Raúl Serrano, Lito Cruz, Inda Ledesma y Beatriz Matar. Inició su camino profesional en la década del 70, integrando el prestigioso Elenco Estable del Teatro San Martín y participando activamente del histórico movimiento Teatro Abierto durante su primer encuentro en 1981. Su carrera brilló tanto en la escena oficial como en el circuito de producciones independientes.