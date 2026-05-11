Estreno imbatible de "Hairspray", con Damián Betular a la cabeza

Música, color y un mensaje vigente

Bajo la dirección de Fer Dente, referente indiscutido del teatro musical, la obra transporta al público a los años 60 en Baltimore. La historia de Tracy, que lucha por la integración y la diversidad mientras busca su lugar en la televisión, logró emocionar y hacer bailar a los 1.700 espectadores al ritmo de clásicos como "Buen día Baltimore" y "Bienvenida a los 60’s".

La producción, una alianza entre Club Media y OLGA, se destaca por su despliegue técnico y un equipo creativo de élite que incluye a Vanesa García Millán en coreografía, Damián Mahler en dirección musical y Laura Oliva en la dirección de actores.

Ambientada en una década de cambios sociales, esta versión renovada del clásico de John Waters logra un equilibrio perfecto entre el humor, la alegría y un potente mensaje de inclusión.

Con el cartel de "Localidades Agotadas" como una constante, Hairspray se posiciona no solo como una obra de teatro, sino como una experiencia vibrante que ya marcó un hito en la cartelera porteña de este 2026.