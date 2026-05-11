Estreno imbatible de "Hairspray", con Damián Betular a la cabeza
El cocinero Damián Betular debutó en el Teator Coliseo al frente de este espectacular musical dirigido por Fer Dente.
El fenómeno "Hairspray" finalmente desembarcó en Buenos Aires y confirmó que es la apuesta teatral más ambiciosa de la temporada. Con el Teatro Coliseo repleto, la superproducción celebró su gran estreno tras haber agotado más de 10 funciones antes de su debut, alcanzando una cifra récord de 20 mil entradas vendidas.
La gran expectativa de la noche giró en torno a Damián Betular, quien sorprendió y fue ovacionado por su interpretación de la icónica Edna Turnblad.
Con carisma y una lograda caracterización, el pastelero y ahora actor lidera una compañía de grandes referentes: Belén Bilbao brilla como la soñadora Tracy Turnblad; Alejandra Radano y Sofía Morandi encarnan a las villanas Velma y Barbie Von Tussle, respectivamente; mientras que el elenco se completa con figuras de la talla de Andrea Lovera, Leo Bosio y Paula Chouhy, entre otros talentos que sostienen una puesta de escala internacional.
Música, color y un mensaje vigente
Bajo la dirección de Fer Dente, referente indiscutido del teatro musical, la obra transporta al público a los años 60 en Baltimore. La historia de Tracy, que lucha por la integración y la diversidad mientras busca su lugar en la televisión, logró emocionar y hacer bailar a los 1.700 espectadores al ritmo de clásicos como "Buen día Baltimore" y "Bienvenida a los 60’s".
La producción, una alianza entre Club Media y OLGA, se destaca por su despliegue técnico y un equipo creativo de élite que incluye a Vanesa García Millán en coreografía, Damián Mahler en dirección musical y Laura Oliva en la dirección de actores.
Ambientada en una década de cambios sociales, esta versión renovada del clásico de John Waters logra un equilibrio perfecto entre el humor, la alegría y un potente mensaje de inclusión.
Con el cartel de "Localidades Agotadas" como una constante, Hairspray se posiciona no solo como una obra de teatro, sino como una experiencia vibrante que ya marcó un hito en la cartelera porteña de este 2026.
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