¿Qué disco se llevaría Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu a una isla desierta?

Big Science – Laurie Anderson

“Es un disco increíble. Amo a Laurie Anderson. Si me puedo llevar un solo disco a una isla desierta y hay una bandeja de vinilos, me llevaría este para escuchar. Es un disco que me voló la cabeza y tiene una de las canciones que más me gustan de la historia de la música que es ‘Born, Never Asked’. Un disco muy compacto con una música que me impresiona muchísimo con violines siderales y su lírica surrealista”.

Embed

Never Mind the Bollocks – Sex Pistols

“Disco fundamental. El punk es fundamental en mi vida. Siempre recomiendo escucharlo en vinilo, porque el audio es alucinante. Las canciones son increíbles, el audio es totalmente innovador. Los Pistols con su estética y la del audio cambiaron la historia del rock y la música. Aparecieron ellos y fue un antes y un después”.

Embed

Unknown Pleasures - Joy Division

“Otro disco que para mí marca un antes y un después. Podemos encontrar en U2, The Cure y muchos otros artistas lo que influenció este álbum. Un disco fundamental que tiene una música extraterrestre. Me gusta que la tapa ‘sintetice’ tantas remeras: hay mucha gente que usa remeras con la tapa de Unknown Pleasures de Joy Division y no conoce el disco, pero es muy llamativo el arte de esa tapa. Y el contenido es tremendo, es un disco que me voló la cabeza”.

Embed

Llegando los Monos – Sumo

“Escuché Joy Division porque lo recomendaba Luca Prodan, entonces ahora paso a recomendar ‘Llegando los monos’ de Sumo. Todos estos artistas que nombré los escuché de adolescente y me encanta que después tengan lugar pequeños ‘upgrades’, que con el correr del tiempo descubrir nuevas cosas que me sigan sorprendiendo. ‘Llegando los Monos’ hace 4/5 años me lo regalaron en vinilo para un cumpleaños y no pude volver a creer lo que me impactó ese disco en su momento, lo que me sigue gustando ahora y las cosas que le sigo descubriendo. Un disco grabado en el estudio Panda por el genial Mario Breuer con quien nosotros masterizamos Dale! Con Catupecu en Panda grabamos Cuentos Decapitados, grabamos y mezclamos El Número Imperfecto, mezclamos Cuadros dentro de Cuadros, grabamos Laberintos entre Aristas y Dialectos, mezclamos El Mezcal y la Cobra y actualmente estamos grabando con Catupecu a dos baterías. Siempre que entro al estudio recuerdo que ahí se grabó Llegando los Monos. Un discazo que recomiendo escuchar”.

Embed

Artaud – Luis Alberto Spinetta

“Hay tantos discos del rock argentino que podría recomendar, pero el disco que para mí y para Gabriel tenía algo especial, además de para muchos músicos como Lisandro Aristimuño con quien lo he hablado, es Artaud de Spinetta. Tiene una tapa tan extraña (en vinilo me lo regaló justamente Aristimuno) y es una cosa que me vuelve loco. Igual, el rock argentino es tan vasto que podría estar una hora recomendando discos”.

Embed

BONUS TRACK – EL PLACER CULPOSO

My Secret Passion: The Arias – Michael Bolton

“Un disco que puede ser un ‘placer culposo’, aunque yo no siendo culpa por ninguna música que escuche, se llama ‘My Secret Passion’, mi pasión secreta. Quizás hay artistas que la gente no se imaginaría que yo escucho. De chico escucha mucha aria de ópera por mi papá Rubens, que le gustaba mucho la ópera y la música clásica. Este disco de Michael Bolton tiene árias de ópera y él tiene esa voz tipo Rod Stewart o Bryan Adams, así disfónicas que me emocionan. Bolton tiene una voz increíble y en este disco, que es súper recomendable, uno encuentra arias de ópera pero cantadas por un artista de música popular. La verdad que es fantástico y es un disco que me emociona mucho, sobre todo la versión de ‘Nessun dorma!’, donde es impresionante lo que canta”.

Embed