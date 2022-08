La conmovedora canción de Chano Charpentier tras su internación

“Santo guardián, solicto padre, te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”, comienza la canción con el estribillo. Luego de la última internación del ex Tan Biónica en mayo, la mencionada letra se resignifica ya que Marina, la mamá del cantante, tomó un rol fundamental en alzar la bandera de la lucha por la ley de salud mental en pos de ayudar a su hijo y a otras personas que pasan por situaciones similares.

Chano - Oración Al Sol

Incluso a fines de mayo, mientras su hijo estaba internado en la Clínica Avril para continuar con su tratamiento contra las adicciones tras haber sido trasladado desde el Sanatorio Otamendi, había brindado su testimonio en el Congreso de la Nación en el marco de una jornada de reflexión y debate y solicitó una reforma en la Ley de Salud Mental.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, había dicho quien sin quererlo se convirtió en referente.

En otros pasajes de la canción que se estrenó el jueves por la noche y cuyo clip realizado en Pumamarca en doce horas consiguió más de 26 mil visualizaciones en Youtube, Santiago cuenta de manera tácita lo que le pasó y sobre su determinación de ponerse de pie para salir: “Solcito mío no estoy vencido, aunque me duela y estoy herido. Ya se hizo tarde y me he caído. Aunque este lejos, otra vez. Como me cuesta haber habido. No tengo nada de lo que he tenido. Y aunque padezca lo padecido y me oscurezca otra vez”.

mama chano.png

“Nada de esa noche puedo recordar. Cae la tristeza sobre la ciudad. Ya no me soporto y es Navidad, aunque sea otra y una más”, sigue el cantautor sin especificar a cuándo hacía referencia.

En su testimonio en el Senado, Marina había contado que más de una vez su hijo le escribió desde su casa en Exaltación de la Cruz donde tiene una casa, desesperado. “Me mandaba mensajes que decían ‘no puedo más, no me mato por ustedes pero tengas cuidado con mi sensibilidad, no puedo más’”. Fue entonces que ella decidió internarlo para que los especialistas pudieran ayudarlo.

Tras haber sido dado de alta, ni él ni su mamá dieron detalles de cómo sigue su tratamiento, aunque pudo volver a la música, cosa que lo apasiona y que evidentemente le sirve como herramienta para exteriorizar sus vivencias y conectarse con la gente, que le envió mensajes de apoyo y de cariño tras la publicación de su nuevo tema.