Martín Fierro de Radio: una famosa vivió un tenso momento cuando intentaron robarle su lugar

Frente a la anomalía, el personal abocado a la logística de la gala intentó resolver la situación y determinar las causas del desajuste. Mientras las autoridades revisaban las listas y los lugares, Nancy Duré tuvo que permanecer parada a un costado del salón durante un lapso aproximado de veinte minutos. Pese a las reiteradas verificaciones, los organizadores no consiguieron identificar cuál de los comensales se había sentado en el lugar destinado a la periodista.