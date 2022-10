Primavera Sound: Jack White y Pixies brillaron en el debut argentino

El caso de Pixies fue paradigmático: el grupo proveniente de Boston (Estados Unidos) no solo no ahondó en saludos reiterados al público y reiteraciones demagógicas de que “somos el mejor público del mundo” ni cuestiones por el estilo; ni el vocalista Black Francis ni la bajista nacida en Mar del Plata Paz Lenchantin prácticamente dirigieron palabra al público entre tema y tema. Eso sí, durante poco menos de una hora y media despacharon con un sonido demoledor y precisión una canción detrás de la otra, en un set donde no faltaron temas que resisten el paso del tiempo como “Debaser”, “Wave of Mutilation”, “Caribou”, “Gigantic” y “Where is my Mind?”.