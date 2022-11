Turf: "El Gran Rex va a ser una celebración de nuestra historia"

Embed

¿Cómo nació “Decímelo de una”, su nuevo corte?

Levinton: Parte de una idea que trajo Ríspico. Después, nosotros en la sala vamos dejando que se desarrolle, probando cosas, haciéndola crecer para el lado donde va pintando. Dejamos que fluya en un 100 por ciento. Algunas cosas van surgiendo en el momento.

El 10 de marzo sale su nuevo disco “Renacimiento”: ¿por qué se llama así?

Levinton: Retrata un poco el que todo vuelva a empezar. Estuvimos tanto tiempo encerrados con tantas ganas de hacer las cosas que nos gustan, ir al cine, a ver una banda, a un museo, ir a saludar a un vecino. Todas esas cosas que teníamos ganas de hacer volvieron a empezar, a existir.

¿Hay alguna influencia pandémica en el sonido del nuevo disco?

Ríspico: Claro. La música siempre va representando estados de ánimo, desde que ‘un mono le estaba pegando a una piedra con un palo’ (risas). Y nosotros no escapamos a esto tremendo que pasó en todo el mundo, que fue la pandemia que nos afectó a todos. Fue algo muy profundo. El disco representa las sensaciones que teníamos, de no poder tocar, de no poder ver nuestros compañeros de banda. Todo eso generó una carencia que se fue intensificando hasta que pudimos volver a la normalidad y ahora estamos metiéndole con todo a full, tocando y quizás en nuestro mejor momento.

En mayo van a tocar por primera vez en el Gran Rex: ¿cómo están con eso?

Levinton: Es fuerte, muy lindo. Es un asunto pendiente: hemos tocado en todos lados, todos los países con toda la alegría y todos lo que nosotros somos, dándolo todo, sintiendo la música, sintiendo la conexión con las personas. Y ahora aterrizar en el Gran Rex. Hace poquito fui porque me invitó a cantar Miguel Mateos.

Ríspico: Va a ser una celebración de nuestra historia. No solo presentar el nuevo disco. Va a ser un show muy popular en la calle Corrientes para toda la familia, la abuela, el niño, el joven, el que quiera ir, porque además el teatro espectacular da una comodidad que otros lugares quizás no dan. Es un lugar emblemático para el mundo del espectáculo y la música. Vamos a celebrar nuestra trayectoria con un show largo, por supuesto.