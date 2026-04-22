Netflix: la película que narra una historia verídica y mantiene un suspenso único
Recién llegada a Netflix, esta película ya marca tendencia y se mete entre los títulos vistos y comentados del catálogo, captando la atención de usuarios.
El catálogo de Netflix se actualizó a mediados de 2025 con una fuerte apuesta por series y películas, y entre los títulos que rápidamente escalaron en popularidad aparece En la cuerda floja, una producción que se volvió tendencia a nivel global. Desde su llegada, esta película estadounidense estrenada en 2015 logró captar la atención de miles de usuarios y se mantiene entre lo más comentado de la plataforma.
Con Joseph Gordon-Levitt como protagonista, el film reconstruye la historia real de Philippe Petit, un equilibrista que llevó su habilidad al límite al caminar sobre una cuerda suspendida entre las Torres Gemelas, en un desafío que combinó riesgo, precisión y una cuota extrema de audacia.
Gracias a su trama atrapante, la película recibió distintas nominaciones y premios, además de muy buenas críticas tanto de especialistas como del público de Netflix. La mezcla de drama, tensión y momentos de alta adrenalina la posiciona como una de esas propuestas que no pasan desapercibidas dentro del universo de series y películas.
Disponible en la plataforma desde el 1 de julio de 2025, tiene una duración de dos horas y ofrece una experiencia intensa, ideal para quienes buscan contenidos que mantengan la atención de principio a fin dentro de Netflix.
De qué trata "En la cuerda floja"
La nueva película de Netflix pone el foco en la historia real de Philippe Petit, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, un equilibrista que en 1974 desafió todos los límites al caminar sobre una cuerda tendida entre las emblemáticas Torres Gemelas, en un acto que puso su vida al borde del abismo.
Más allá del momento cúlmine, la trama profundiza en la preparación, la disciplina y la determinación necesarias para concretar una hazaña de ese nivel. Con una narrativa que combina suspenso, drama y una fuerte carga emocional, esta producción se posiciona como uno de los grandes atractivos dentro del catálogo de Netflix, logrando captar la atención tanto de la crítica como de los espectadores a nivel global.
Reparto de "En la cuerda floja"
- Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit)
- Ben Kingsley (papá Rudy)
- Charlotte Le Bon (Annie Allix)
- James Badge Dale (Jean-Pierre)
- Clément Sibony (Jean-Louis)
- César Domboy (Jeff)
- Benedict Samuel (David)
- Ben Schwartz (Albert)
Tráiler de "En la cuerda floja"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario