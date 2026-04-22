Netflix: la película que narra una historia verídica y mantiene un suspenso único

Más allá del momento cúlmine, la trama profundiza en la preparación, la disciplina y la determinación necesarias para concretar una hazaña de ese nivel. Con una narrativa que combina suspenso, drama y una fuerte carga emocional, esta producción se posiciona como uno de los grandes atractivos dentro del catálogo de Netflix, logrando captar la atención tanto de la crítica como de los espectadores a nivel global.

Reparto de "En la cuerda floja"

Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit)

Ben Kingsley (papá Rudy)

Charlotte Le Bon (Annie Allix)

James Badge Dale (Jean-Pierre)

Clément Sibony (Jean-Louis)

César Domboy (Jeff)

Benedict Samuel (David)

Ben Schwartz (Albert)

Tráiler de "En la cuerda floja"